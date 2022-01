Elintarviketeollisuus haluaa koronatoimiin välittömiä korjausliikkeitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liitto perää päätöksentekijöiltä välitöntä reagointia uuteen tautitilanteeseen.

Elintarviketeollisuusliitto toteaa, että koronaviruksen omikronmuunnoksen leviävyys ja tartuttavuus haastavat yhteiskunnan kannalta kriittisiä toimijoita. Myös elintarvikeyritysten normaalitilanteessa alhaiset sairauspoissaolot ovat lisääntyneet jonkin verran ja lisäksi altistuneiden poissaolot ovat kasvaneet merkittävästi.

Liitto vaatii päätöksentekijöiltä välitöntä reagointia uuteen tautitilanteeseen. Karanteeniaikoja on lyhennettävä ja julkisen sektorin testijonoja on saatava purettua nopeammin, jotta elintarvikeyritysten toimintakyky voidaan turvata. Myös rokotustahtia on tehostettava.

– Pitkät karanteenit ja ruuhkautunut testausjärjestelmä tuovat haasteita työntekijöiden käytettävyyteen elintarvikeyrityksissä. Peräänkuulutamme viranomaisilta nopeita korjausliikkeitä, jottei yritysten tuotantokyky ja koko ruokaketjun toiminta vaarannu, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä sanoo.

Myös nykyiset koronaohjeistukset vaativat Elintarviketeollisuusliiton mukaan selkeyttämistä.

– Testaus- ja karanteeniperiaatteisiin tarvitaan valtakunnalliset, yhdenmukaiset ohjeet. Sekä yritykselle että työntekijälle pitäisi sairaus- tai altistustapauksessa olla heti selvää, miten testauksen ja karanteenin suhteen toimitaan. Erityisesti kotitestien roolia on tarkennettava. Lisäksi alueellisten ohjeistusten kirjo voi luoda ongelmia yrityksille, jotka toimivat useassa toimipisteessä, Käkelä listaa.

Elintarviketeollisuusliiton valmiuspäällikkö Jyri Valmu muistuttaa, että elintarvikeyrityksillä on kriittinen rooli kotimaisen ruuan huoltovarmuudessa.

– Ne ovat läpi pandemian yhdessä ruokaketjun muiden toimijoiden kanssa turvanneet ruuan saatavuuden ilman häiriötilanteita.