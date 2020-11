Elina Lepomäki Ylelle: Jos ei leikata, pitää alentaa veroja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainministerin mukaan elvyttävä finanssipolitiikka jatkuu toistaiseksi.

Uudistuksia kaivataan, vaikka hallitus onkin onnistunut koronaviruksen aiheuttaman talouskriisin akuutin vaiheen hoitamisessa, korostaa kansanedustaja ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Lepomäki Ylen haastattelussa.

– Aika hyvin hallitus on nojannut suomalaiseen perusluonteeseen, että me hoidetaan tämä homma. Me oppositiosta tuetaan koronatalkoissa hallitusta ja puhalletaan yhteen hiileen, Lepomäki sanoo.

Hallituksen pitää kuitenkin toimia myös pitkäjänteisesti, Lepomäki toteaa.

– Tämän tai ensi vuoden talousarvio ei huoleta minua, eikä myöskään velanotto. Se mikä huolettaaa, on pitkän aikavälin kilpailukyky. Sitä hallitus tuntuu pikemminkin heikentävän kuin parantavan

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) mukaan leikkaukset ja sopeuttamiset saavat vielä odottaa. Elina Lepomäki kehottaa hallitusta rakenneuudistuksiin ja veroalennuksiin. Jos leikkaukset eivät ole mahdollisia, ”pitää alentaa veroja”, Lepomäki sanoo.

Kokoomusedustaja alentaisi yrittämisen ja omistamisen verotusta, ja uudistaisi sosiaaliturvaa.

– Sosiaaliturvauudistus pitäisi saada käyntiin: universaali ansiosidonnainen ja parempi perusturva niin, että työtä kannattaa ottaa vastaan, Lepomäki sanoo.