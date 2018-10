”Elämmekö osittaisessa sosialismissa?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijan mukaan riippuvuus sosiaalituista johtaa perustuslain vastaiseen tilanteeseen.

– Sosialistisen tulontasauksen hengessä rakennettu hyvinvointivaltio on johtanut verovarojen tuhlaukseen ja laajamittaisiin tukiriippuvuuksiin, kulttuurihistorian ja sosiologian dosentti Jari Ehrnrooth kirjoittaa Ylen kolumnissaan.

Tutkija huomauttaa, että suoraan asukkaille maksettavien asumistukien määrä on kasvanut viime vuosina merkittävästi ja myös toimeentulotuella katetaan entistä enemmän asumismenoja. Suomessa on nyt yli 860 000 asumistukien saajaa. Tukea saa asumiseen siis joka kuudes Suomessa asuva henkilö. Asumistukien kokonaissumma on Ehrnroothin mukaan 2,1 miljardia euroa.

– Sosiaalihuoltovaltion kestämättömyys paljastuu siinä, että maksettujen asumistukien määrä on kymmenessä vuodessa noussut miljardilla. Kun asumistukiin lisätään toimeentulotuet asumiseen ja muut asumisen tuet, päästään samoihin lukemiin kuin on koko puolustusbudjettimme.

Jari Ehrnroothin mukaan on ”valtiosäännön kannalta irvokasta”, että asumistukijärjestelmä ruokkii ay-liikettä.

Esimerkiksi vuonna 2016 suurimman asumistukipotin, 37 miljoonaa euroa, sai Helsingin kaupungin asunnot Heka. Toiseksi suurimman eli noin 25 miljoonaa euroa sai kuitenkin silloinen VVO eli nykyinen Kojamo. Kojamon omistajia ovat pääosin suuret ammattiliitot.

Perustuslain vastaista

Jari Ehrnrooth näkee sosiaalisten tukiriippuvuuksien vaikuttavan äänestäjiin perustuslain vastaisesti.

– Koko liberaalin demokratian oikeutus lepää riippuvuuksista vapaan itsenäisen yksilöihmisyyden varassa. Vain aidosti itsenäinen henkilö voi olla vapaa sekä suhteessa valtiovaltaan että suhteessa toisiin yksilöihin. Tämä ja vain tämä on yhteiskuntamme pyhin arvo, jota oikeusvaltio tiukasti suojaa, hän kirjoittaa.

Sosiaalitukien varassa elävät eivät Jari Ehrnroothin mukaan ole vapaita valitsemaan, kannattavatko he esimerkiksi asumistukijärjestelmää vai eivät.

– Näin asumistukiriippuvaisten äänet – 15,6 prosenttia kansasta – on jo etukäteen ostettu niille puolueille ja ehdokkaille, jotka lupaavat ruotsalaista kansankotiakin selvästi anteliaampien sosiaalietuuksien jatkumista.

Kun asumistukijärjestelmää lähdetään ensi vaalikaudella uudistamaan, on lähtökohdaksi Ehrnroothin mukaan otettava perustuslain kirjaus, jonka mukaan ”julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä”.

– Liberaalin perustuslakimme alkuoletuksena on tässäkin vapaa ja vastuullinen yksilö.

Jari Ehrnrooth toteaa, että jokainen vastuullinen henkilö tarvitsee vapautensa ja yksityisyytensä turvaksi omassa hallinnassaan olevan kodin jonka rauha on rikkomaton.

– Kuten tunnettua, sosialistisissa maissa valtio antoi sekä asunnon että sitä valvovat urkkijat jotka raportoivat sopimattomista mielipiteistä. Kun kuudesosa suomalaisista elää valtion kassasta puoliksi maksetuissa kodeissa, herää kysymys, elämmekö osittaisessa sosialismissa?

Ehrnroothin mukaan perustuslain ytimen seuraaminen tarkoittaisi, että ihmisiä pitää kannustaa ja ohjata itsenäisyyteen ja vapauteen, ei sidonnaisuuteen ja riippuvuuteen.