Ekonomisti LM:lle: Konkurssien hyökyaaltoa ei tullutkaan

Väliaikaisilla laeilla on Sami Pakarisen mukaan estetty yritysten lopettamisia.

Vireille pantujen konkurssien määrä jäi pandemiaa edeltävää tasoa alemmaksi myös päättyneenä vuonna, kertoo Lännen Media Turun Sanomissa julkaistussa uutisessa.

– Pelätty konkurssiaalto jäi tulematta, toteaa LM:lle Elinkeinoelämän keskusliiton johtava ekonomisti Sami Pakarinen.

Tilastokeskuksen mukaan tammi-marraskuussa 2021 pantiin vireille 2 267 konkurssia, mikä on 222 konkurssia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Konkurssien määrä kuitenkin väheni 7,8 prosenttia vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan suhteutettuna.

Pakarinen arvioi, että konkurssien määrä on pysynyt kurissa koronaviruksen takia tehdyillä väliaikaisilla lakimuutoksilla, jotka ovat rajoittaneet konkurssiin hakemista.

– Heti, kun konkursseja vaikeuttava lainsäädäntö astui voimaan, konkurssien määrä myös väheni. Kyllä väliaikainen konkurssilain muutos on ihan keskeinen syy sille, että konkurssien määrä tippui normaalitasoa alemmaksi.

Väliaikaiset lainmuutokset eivät myöskään aiheuttaneet pelättyä konkurssien patoumaa. Viimeisin lakimuutos oli voimassa syyskuun 2021 loppuun asti.

– Konkursseja koskeva poikkeuslaki on ollut jo muutaman kuukauden poissa käytöstä, eikä mitään patouman purkautumista ole koettu. Siinä mielessä tilanne näyttää hyvältä. Toki on aloja, jotka todella pahasti vielä painivat vaikeuksien kanssa ja kriisin pitkittyminen on aina huono asia. Tällä haavaa kokonaiskuva näyttää silti maltilliselta, Pakarinen toteaa LM:lle.