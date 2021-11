EK-johtaja HS:lle: Hallituksen pitää pystyä parempaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jyri Häkämies ihmettelee Li Anderssonin puheita.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson väitti sunnuntaina 21. marraskuuta puoluevaltuustolleen pitämässä linjapuheessa, että elinkeinoelämä haluaa syrjäyttää hallituksen, koska hallitus on onnistunut vasemmistolaisessa talous- ja työllisyyspolitiikassaan.

– Tämä hallitus on osoittanut, että myös muu politiikka kuin hyvätuloisten veroalennukset ja työntekijöiden sekä työttömien kurittaminen on täysin mahdollista. Siksi näillä vaikutusvaltaisilla tahoilla on nyt niin kiire päästä meistä eroon, Andersson sanoi.

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies ei jaa Anderssonin näkemystä.

– Hänellä tai muilla hallituksen edustajilla ei ole varaa tuollaisiin kommentteihin. Hallituksen työllisyyspäätösten julkista taloutta vahvistava vaikutus on neljännes tavoitellusta. Parempaan pitää pystyä, vastaa Häkämies Helsingin Sanomille.

Valtioneuvosto asetti kestävyystiekartassaan, että työllisyystoimilla voidaan vahvistaa julkista taloutta kahdella miljardilla, kun taas valtiovarainministeriön arvion mukaan hallituksen päättämät työllisyystoimet vahvistavat julkista taloutta noin 450 miljoonalla eurolla.