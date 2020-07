”Ei olisi pitänyt siirtyä vaiheeseen” – Espanjassa yli 1000 tartuntaa päivässä

Asiantuntijan mukaan varotoimenpiteet eivät ole valmiit.

Uusien koronavirustartuntojen ja sairaalahoitoon tulleiden potilaiden määrät ovat jälleen kasvussa Espanjassa, eivätkä maakuntien varotoimenpiteet ole asiantuntijan mukaan valmiita tähän, espanjalaislehti El Pais uutisoi.

Espanjassa todetaan nyt yli 1 000 uutta tartuntatapausta päivässä. Vastaavasti toukokuussa uusia tapauksia todettiin alle 500 ja kesäkuussa alle 250. Viruksen vuoksi kuolleiden määrä ei kuitenkaan ole lähtenyt jyrkästi nousuun.

R0-luku Espanjassa on 1,3. Se tarkoittaa, että yksi sairastunut tartuttaa keskimäärin 1,3 toista ihmistä.

Tartuntojen lisäksi myös sairaalahoitoon tulleiden määrä on kasvanut Espanjassa viimeiset 10 päivää. Uusia potilaita on tullut hoitoon päivittäin noin 30–40. Epidemian synkimpään aikaan huhtikuussa uusia sairaalapotilaita tuli päivässä jopa 2000.

Ongelmana ovat asiantuntijan mukaan sekä ihmisten asenteet että rakenteet.

– On nähtävissä, että jotkut ihmiset ovat löyhentäneet [asennettaan virukseen] ja että useimmat maakunnat eivät kunnolla valmistaneet ohjelmiaan jäljittääkseen tapauksia ja heidän kontaktejaan. Nämä tekijät yhdistettynä siihen että nähtävissä on paljon tartuntaryppäitä, joista jotkut ovat todella huolestuttavia Helena Legido-Quigley, the London School of Hygiene and Tropical Medicinen apulaisprofessori toteaa.

– Useimmat eivät ole palkanneet tai valmistaneet systeemejään tarpeellisella henkilökunnalla. Rajoittamisen ideana oli myös antaa heille aikaa, mutta he eivät tehneet kotitehtäviään ja tällä tulee olemaan vakavia seurauksia julkiseen terveyteen ja talouteen.

– Meidän ei olisi pitänyt siirtyä eri vaiheeseen [koronaviruksen de-eskalaointisuunnitelmassa] ennen kuin systeemit olivat valmiita. Viranomaiset kaikilla hallinnon tasoilla vakuuttivat meille että olimme valmistautuneita silloin, kun emme olleet.

Eri vaiheeseen siirtymiseen liittyen Legido-Quigley viittaa hallituksen nelikohtaiseen suunnitelmaan. Siinä määritellään se, miten tuodaan takaisin voimaan rankat sulkutoimenpiteet.

Espanjan terveysministeriön kertoo viruksen leviää tällä hetkellä jälleen ainakin 10 maakunnassa. Uusia sulkutoimenpiteitä (lockdown) on voimassa tällä hetkellä kuitenkin vain Barcelonassa ja Lleidassa.