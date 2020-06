”Ei koronaa vastaan taistelu ole mysteeri. Te vain olette tyhmiä.”

Medium-julkaisun artikkelissa srilankalainen kirjoittaja ravistelee läntistä maailmaa sen silkasta idioottimaisuudesta koronakriisissä.

– Satojen epidemioiden kautta ihmiset ovat kivuliaasti kehittäneet terveydenhoidon välineet. Testaa ja eristä on tunnettu siitä asti kun Mooses käytti lyhyitä housuja. Se lukee Raamatussa. Eristyshoitoa on käytetty Kiinassa tuhansia vuosia. Profeetta Muhammed (PBUH) sanoi tunnetusti hadithissa: ’Jos kuulet kulkutaudista maassa, älä mene sinne; ja jos se tulee maahan jossa olet, älä poistu’.

Tuhansien vuosien ajan on tiedetty, mitä tehdä tarttuvia tauteja vastaan. Keinot tunnetaan, ja ne toimivat myös COVID-19:ssa. Mediumin mukaan perustavaa ehkäisevää terveydenhoitoa harjoitetaan kaikkialla maailmassa – paitsi lännessä.

– Valkoiselle maailmalle mitään ei voi olla ennen kuin he keksivät sen, joten heidän tuli välttämättä käydä päättymättömään debattiin periaatteista.

– Kirjaimellisesti jokainen viljelijä justiniaaliselta ajalta mustaan surmaan olisi voinut kertoa heille: sulkekaa rajanne.

Kirjoittaja Indi Samarajivan mukaan lännessä yritettiin keksiä kommentikirjoitusten kautta uudelleen vuosituhansien kuluessa saavutettua viisautta. WHO:n ohjeiden huomioon ottamisen tai Kiinan ja Korean mallin seuraamisen sijaan tuhlattiin aikaa valkoisen väen tietokonemallintamiseen.

Tämän prosessin seurauksia ovat hänen mukaansa olleet esimerkiksi:

– Entä jos emme tee mitään? (Ruotsi)

– Entä jos kaikki vaan saavat taudin? (Britannia)

– Entä jos juomme valkaisuainetta? (Amerikka)

Näiden todetaan olevan paitsi typeriä myös rikollisia ideoita, jotka ennustettavasti saivat kymmeniä tuhansia hengiltä.

– Lähes kaikki muut (maat) ovat onnistuneet paremmin, ei onnen tai erikoisen viisauden takia, vaan koska yksinkertaisesti emme olleet niin tyhmiä. Emme ole neroja, olemme vain samalla tasolla kuin keskiaikainen visiiri, jolla on puhelin. Rima on nyt sillä korkeudella.

Korea ja Taiwan toteuttivat koronaan hi-tech-ratkaisuja, joissa perusperiaatteet kuitenkin olivat samoja. Jopa köyhä Mongolia ratkaisi asian – heillä ei ole ainuttakaan maassa levinnyttä tartuntaa.

– Läntinen media pitää menestystä poikkeuksellisena, mutta se johtuu vain siitä, että he eivät näe Saksan ohi. Jos kirjaimellisesti valitset umpimähkään jonkun valtion, se todennäköisesti pärjäsi parenmin kuin länsi. Se ei todella ole vaikeaa.

– Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ei-valkoinen maailma on kunnossa. Eurooppalaiset ja heidän jälkeläisensä Amerikassa ja Brasiliassa ovat olleet täydellisiä epäonnistumisia.

Kirjoittaja kehottaa kuvittelemaan, että tsunami iskee. Kaikki juoksevat, paitsi valkoiset. He istuvat, tekevät laskelmia ja tilaavat drinkkejä:

– Talous, vanha kaverini, täytyy ajatella taloutta.

– Miten mallitit tsunamin, miten ajoitit iskun, miten otit huomioon muuttuvan dynamiikan?, he kysyvät lopulta veden alla.

Mediumin kirjoittaja päättää huokaukseen ”Jumalan rakkauden tähden, te hölmöt. Miten te saitte meidät kolonialisoitua? Olette niin tyhmiä”.

