Edustaja tuohtui STM:lle: Turha poloisia yrittäjiä enää on miettiä

Ministeriön mukaan panimoiden etämyyntioikeus on ’karnevalisoitunut’.

Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi kesäkuussa pienpanimoiden etämyyntioikeuden sallimisen vaikutuksia Alkon vähittäismyynnin yksinoikeuteen. Selvityksen taustalla oli 111 kansanedustajan allekirjoittama lakialoite, jonka mukaan etämyynti olisi vapautettu osana koronatoimenpiteitä. Aloite päätyi kuitenkin mahalaskuun.

STM:n selvitys on otsikoitu Turvataanko Alkon nykyinen vähittäismyynnin yksinoikeus edelleen, jos pienpanimoille säädetään valmistamiensa alkoholijuomien ”etämyyntioikeus”.

Selvityksen mukaan etämyynnin oikeustilan selvittäminen on ”politisoitunut ja karnevalisoitunut”. Sen mukaan myynnin salliminen ei myöskään ”turvaisi” Alkon vähittäismyyntioikeuden monopolia.

– Vaikutustenarviointi: Ei ”turvata”. Vrt. Jos kysymys todella on turvaamisesta ja riskinotosta, Ruotsissa Systembolagetin monopolia ei ole riskeerattu yhdelläkään poikkeuksella, selvityksen tiivistyksessä todetaan.

Alkon monopolioikeutta on perusteltu muun muassa alkoholikuolemilla. Selvityksen mukaan Ruotsin mallilla kuolemia on vuodessa 3 200, Suomen nykyisellä mallilla 4 070 ja päivittäistavarakauppoihin perustuvalla mallilla 4 600.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo on hölmistynyt selvityksestä.

– Turha tässä on poloisia yrittäjiä miettiä, jos tilanne on STM:n mukaan karnevalisoitunut ja politisoitunut, Sinuhe Wallinheimo kummastelee.

– Nämä panimothan voisivat vaikka tienata vahingossa veroeuroja valtion kassaan. Parempi on, että tämäkin raha otetaan velaksi, hän vinoilee.

Ulkomaisten oluiden verkkokauppatilausten määrä Suomessa kasvaa. Suomalaisilta pienpanimoilta vastaavanlainen verkkomyynti on laissa kielletty. Asetelman on arvosteltu laittavan kotimaiset toimijat eri asemaan ulkomaisten panimoiden kanssa.

– Tähänkö ”selvitykseen” perustuen, @paavoarhinmaki, @MariaOhisalo, @KatriKulmuni, @KarnaMikko ja @KristaKiuru, pienpanimoiden väliaikainen #etämyynti-oikeus kaadettiin?, Twitterissä kysytään.

Tässä STM:n arvio hallitusryhmille #pienpanimo ’iden #etämyynnistä . Tilanne on ”politisoitunut ja karnivalisoitunut”, panimoiden etämyynti vaarantaisi Alkon.

Turha tässä on poloisia yrittäjiä miettiä, jos tilanne on STM:n mukaan karnevalisoitunut ja politisoitunut. 😅 Nämä panimothan voisivat vaikka tienata vahingossa veroeuroja valtion kassaan. 🙈 Parempi on, että tämäkin raha otetaan velaksi.

— Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) July 13, 2020