Donald Trumpin ex-neuvonantaja HS:lle: Suomi on riskialueella

John Bolton kehottaa Suomea liittymään Natoon

Donald Trumpin hallinnon ytimessä työskennellyt entinen Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton kehottaa Suomea ottamaan askeleen syvemmälle kohti länttä.

Hän epäilee, ettei Suomen tasapainoilu lännen ja idän välillä ole nykyoloissa välttämättä Suomen etu.

– Teidän olisi ajateltava vähän pidemmällä aikavälillä. Emme elä enää kylmässä sodassa, kun ihmiset puhuivat suomettumisesta. Ymmärrän, että teitte Neuvostoliittoa mielistelevää politiikkaa, jotta saitte vaalittua itsenäisyyttänne, Bolton sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa.

Hänen mukaan Suomen tulisi liittyä Natoon, koska muutoin Suomi jää riskialueelle, jonka merkitys myös Ukrainan kriisissä Boltonin mukaan ilmenee.

– Suosittelen teitä liittymään Natoon. Länsiraja on Natoa ja itäraja on Venäjää. Kaikki, mitä on siinä välissä, on riskialueella, Bolton sanoo.

Bolton kertoo olevansa nykyistä paljon laajemman Naton kannalla, esimerkiksi Japani, Singapore ja Israel voisivat olla osa sotilasliittoa.

– Minä kutsun sitä demokratian legioonaksi, koska sitähän se on. Toki kaikkien muiden kuin Turkin osalta, mutta toivon asian korjaantuvan Turkin vuoden 2023 vaaleissa, hän sanoo.