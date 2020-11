Donald Trump myönsi tappionsa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on myöntänyt Twitterissä vaalitappionsa demokraattien presidenttiehdokas Joe Bidenille. Samalla hän syyttää vaaleja edelleen vilpillisiksi.

– Hän voitti, koska vaalitulos oli väärennetty, Trump sanoo Twitterissä.

Trumpin mukaan Bidenin voitto on seurausta muun muassa siitä, että vaalitarkkailijoita ei päästetty äänestyspaikoille. Hän myös syyttää mediaa valheellisesta uutisoinnista.

Trump on toistuvasti väittänyt vaaleja vilpillisiksi, mutta ei ole esittänyt väitteidensä tueksi todisteita. Twitter on lisännyt päivitykseen harhaanjohtavasta tiedosta kertovan varoitustekstin.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020