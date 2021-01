Demokraattien värisuora – ”USA:ssa odotetaan uutta elvytyspakettia”

Danske Bankin mukaan lähiaikojen koronavirusriskit eivät ole poistuneet.

Maailmanlaajuisesti osakkeet nousivat viime vuonna lopulta selvästi huolimatta keväällä koetusta koronaromahduksesta. Tämä vuosi on alkanut myös myönteisesti, selviää Danske Bankin viikkokatsauksesta.

– Viime vuoden lopulla markkinat saivat kaksi ylimääräistä joululahjaa, kun poliitikot pääsivät sopuun sekä Brexit-kauppasopimuksen että Yhdysvaltain 900 miljardin dollarin finanssipoliittisen elvytyksen suhteen. Brexit-sopimus on positiivinen asia, jos sitä verrataan vaihtoehtoiseen eli sopimuksettomaan tilaan, mutta se ei muuta sitä tosiasiaa, että Iso-Britannia on nyt huonommassa asemassa kauppapoliittisesti kuin, jos se oli pysynyt EU:ssa, katsauksessa todetaan.

– Tammikuun alussa saatiin lisää positiivisia uutisia, kun Modernan koronarokote hyväksyttiin käytettäväksi EU:ssa. Lisäksi Yhdysvalloissa demokraatit saivat molemmat Georgian paikat senaattiin osavaltion jälkivaaleissa, mikä johti demokraattien värisuoraan. Senaatin mahdollisissa tasatilanteissa tuleva varapresidentti Kamala Harris antaa ratkaisevan äänen.

Dansken mukaan demokraattien värisuora nostaa odotuksia uudesta finanssipoliittisesta elvytyksestä Yhdysvalloissa, mikä on johtanut korkojen nousuun ja syklisten osakkeiden ylisuoriutumiseen.

– Korkeammat korot ja rivakamman talouskasvun mahdollisuudet ovat yleensä suhteessa huonoja uutisia kasvuosakkeille. Viime aikoina vakaan kasvun sektorit ovatkin alisuoriutuneet. Kaiken kaikkiaan demokraattien vaalivoitto on positiivista osakkeille, koska uusi elvytyspaketti on aiempaa todennäköisempi.

– Lisäksi verojen ja sääntelyn korottaminen on pitemmän aikavälin riski, sillä nykyisessä melko hauraassa taloustilanteessa poliitikot keskittyvät pikemminkin siihen, miten taloutta tuetaan.

Dansken mukaan on myös hyvä huomata, että demokraattien enemmistö on melko ohut. Todennäköisyys saada aikaan suuria veronkorotuksia tai ankaria sääntelymuutoksia on melko pieni, koska kaikkien demokraattien olisi tuettava niitä.

– Demokraattien voitto Georgiassa voi tukea lyhytaikaisesti vihreitä osakkeita ja kaikkein suhdanneherkimpiä sektoreita, mutta pidämme sektoristrategiamme tasapainoisena, ja ylipainossa on sekä syklisiä että vakaan kasvun sektoreita.

Koronavirus vaikuttaa markkinoihin

Danske arvioi, että koronavirukseen liittyvät riskit eivät ole vielä poistuneet, ja keskuspankkien valtava elvytys luultavasti rajoittaa korkojen nousua, mikä voi rajoittaa rotaation voimakkuutta toistaiseksi.

– Olemme hiljattain laskeneet rahoituksen neutraaliksi rajoittaaksemme riippuvuuttamme korkojen muutoksille ja nostaneet perusteollisuuden ylipainoon, koska rivakamman globaalin kasvun pitäisi lisätä hyödykkeiden kysyntää. Lisäksi suhteellisen heikko dollari ja Kiinan voimakas kasvu tukevat sektoria yhä.

Dansken mukaan markkinoiden huomio on ennen kaikkea koronavirustilanteen kehittymisessä.

– Vaikka rokotusprosessi on alkanut monissa maissa, rokotteen tuomaan suojaan on vielä pitkä matka, joten rajoituksia edelleen tarvitaan. Lisäksi kun viruksesta on löydetty erilaisia mutaatioita, tarve rokottaa väestö mahdollisimman pian on kasvanut entisestään. Uutiset koronavirustilanteen kehittymisestä ja uusista mutaatioista voivat vaikuttaa markkinoihin lähipäivinä.