Brittitutkija testittä Venäjältä päästetyistä: Tämä voi olla Suomelle katastrofi

Covid-19-genomiprojektia johtava Cambridgen yliopiston Jeffrey Barrett twiittaa suomalaisista jalkapallofaneista. Heitä palasi Venäjältä EM-kisoista Vaalimaan kautta Suomeen.

– Suomi päästää satoja palaamaan EURO2020-kisoista Venäjältä ilman testiä, koska raja oli tukehtua heihin. Suomi on alimpien tapausmäärien joukossa Euroopassa rajoitusten, maskien, kurin vuoksi, Jeffrey Barret kirjoittaa.

– Tämä oma virhe, delta-muunnoksen ollessa valtoimena, voi olla katastrofi, hän jatkaa.

Ilman testiä rajan yli tulleita oli noin 800.

Barrettin mukaan ongelman ytimessä on se, onko liikkeellä tarpeeksi koronan delta-muunnosta, että eksponentiaalinen kasvu pääsee alkamaan ennen rokotteiden puremista.

Finland lets 100s return from #EURO2020 in Russia without testing because the border was overwhelmed. Finland has among the lowest case rates in Europe though restrictions, vax, discipline. This unforced error, with Delta at large, could be a disaster. https://t.co/DyLpy7Bjjo pic.twitter.com/88viQ97q8m

— Jeffrey Barrett (@jcbarret) June 23, 2021