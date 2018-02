Brittilehti: Unohtakaa hygge, uusi trendi on suomalainen sisu

The Telegraph kysyy, onko sisu vastaus modernin mukavuudenhaluisuuden haasteisiin.

Brittilehti The Telegraphin mukaan suomalainen sisu on uusin skandinaavinen villitys, joka liittyy muun muassa hyggen, lykken ja lagomin joukkoon maailmalla tunnettuna pohjoisena elämäntapatrendinä.

Kirjailija Joanna Nylund on kirjoittanut sisusta kirjan nimellä Suomalaisen sisun salaisuudet (Sisu: The Finnish Art of Courage) ja kertoo lehdelle, että muun maailman lisäksi myös suomalaisilla olisi opittavaa sisusta elämäntapana. Sosiaalisen median suosio ja Suomen elintason nopea nousu 1900-luvun lopulla ovat johtaneet siihen, että nuorempi sukupolvi ei enää koe yhteyttä suomalaisin arvoihin.

– Helikopterivanhemmuus on osasyyllinen, Nylund sanoo ylisuojelevaan vanhemmuuteen viitaten.

– Sisun ajatuksena on voimaannuttaa lapsi toimimaan enemmän kuin suojella tätä.

The Telegraph käy sisu-artikkelissaan läpi Suomen sotahistoriaa, mutta Nylund huomauttaa, että talvisodan historiaa ei tule juhlia sokeasti. Hän sanoo monien palanneen rintamalta takaisin traumatisoituneina ja edelliseltä sukupolvelta perintönä tulleen tunteista vaikenemisen kulttuuri estäneen monien ongelmien käsittelyn. Se johti osaltaan pitkittyneisiin korkeisiin itsemurhalukuihin.

Sisusta puhuttaessa siihen pitäisi Nylundin mielestä sisällyttää rohkeus pyytää apua silloin kuin sitä tarvitsee.

– Sisu on ehkä yksilöllinen ominaisuus, mutta myös ominaisuus, jonka inspiroimme toinen toisissamme.