Britannian eliittijoukoille uusi tehtävä – kohteena myös Venäjä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Erikoisjoukkoja voitaisiin suunnitelman mukaan käyttää esimerkiksi Baltiassa.

Yhdeksi Britannian erikoisjoukkojen tehtävistä on nousemassa toiminta Venäjän asevoimia vastaan. Erikoisjoukkojen tehtäviä on yleisradioyhtiö BBC:n mukaan linjattu uudessa erikoisoperaatiokonseptiksi (Special Operations Concept) nimetyssä suunnitelmassa, jonka valmistelusta on vastannut maan puolustushallinnon korkea-arvoinen virkamies.

Uusi konsepti sisältää BBC:n lähteiden mukaan muutoksia sekä Britannian erikoisjoukkojen organisaatioon että niiden toimintaan. Sen kerrotaan olevan parhaillaan ylimmän sotilasjohdon tarkasteltavana, minkä jälkeen se etenee maan hallituksen vahvistettavaksi.

– Britannian erikoisjoukkojen on määrä tarjota lisää vaihtoehtoja matalan profiilin toimiin paikoissa, joihin tavanomaisten joukkojen avoin sitominen olisi vaikeaa, BBC raportoi.

Uuden suunnitelman puitteissa erikoisoperaatio voitaisiin toteuttaa esimerkiksi Baltiassa tai jossakin afrikkalaisessa valtiossa Venäjän peitettyjen toimien paljastamiseksi ja paikantamiseksi. Kun Venäjän toimet olisi todennettu, päätettäisiin, kerrotaanko niistä julkisuuteen vai jatketaanko salaisia vastatoimia yhteistyössä paikallisten turvallisuusviranomaisten kanssa.

– Uudet tehtävät veisivät Britannian erikoisjoukkojen yksiköitä vähemmän ”kineettiseen” tai väkivaltaiseen suuntaan – Lähi-idän ja Afganistanin kahdenkymmenen vuoden ihmismetsästysiskujen jälkeen – sekä läheisempään yhteistyöhön liittolaisten tiedustelupalvelujen ja [Britannian oman tiedustelupalvelun] MI6:n kanssa, BBC:n puolustusasiantuntija Mark Urban sanoo.

Britannian asevoimien johto arvioi Venäjän sotilastiedustelun eli GRU:n toimivan menestyksekkäästi Ukrainassa, Syyriassa ja Afrikassa. Uudella erikoisoperaatiokonseptillaan britit hakevat aiempaa laajempaa valikoimaa keinoja, joilla Venäjän toimiin voidaan eri puolilla maailmaa vastata.

Harmaa alue haastaa uudistumaan

Britannian asevoimien yleisesikuntapäällikkö, kenraali Mark Carleton-Smith totesi aiemmin tässä kuussa ”autoritaaristen hallintojen” hyödyntävän hybriditilaa, joka jää kaiken aikaa häilyvämmäksi käyvien rauhan ja sodan käsitteiden väliin.

Kun rauhantilan ja täysimittaisen sodan välisen harmaan alueen uhkiin etsitään vastauksia, informaatio- ja kyberoperaatioiden merkitys saattaa entisestään korostua.

BBC muistuttaa Britannian erikoistiedustelurykmentin (Special Reconnaissance Regiment, SRR) kykenevän muun muassa fyysiseen ja tekniseen valvontaan esimerkiksi sijoittamalla kameroita vastustajan hallussaan pitämille alueille sekä hyödyntämällä salakuuntelua ja lähietäisyydeltä toteutettavia tietomurtoja. SRR:n roolin arvioidaankin muuttuvan uuden konseptin myötä aiempaa keskeisemmäksi.

Britannian erikoisjoukkojen kaksi muuta keskeistä elementtiä SRR:n ohella ovat maineikas, jo toisen maailmansodan aikana perustettu Special Air Service (SAS) ja Special Boat Service (SBS).