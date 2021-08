Britannian Berliinin lähetystössä pidätetty epäilty Venäjän vakooja

Britannian Berliinin suurlähetystössä työskennellyt henkilö on pidätetty epäiltynä vieraan vallan vakoojana.

Saksan viranomaisten mukaan David S. -nimellä tunnistettu henkilö oli välittänyt työssään hankkimiaan asiakirjoja Venäjän tiedustelulle ainakin kerran. Miehen kerrotaan saaneen käteispalkkion vastineeksi tiedoista.

Pidätys tehtiin Saksan ja Britannian viranomaisten yhteisen tutkinnan jälkeen. Epäilty vakooja joutuu oikeuden eteen Saksassa.

German prosecutors arrest British citizen David S., who worked at the British embassy in Germany. He is charged with spying for Russian secret services. pic.twitter.com/xc3SXe4z48

— Christo Grozev (@christogrozev) August 11, 2021