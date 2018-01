Komentaja varoittaa: Venäjä voi aloittaa sotatoimet uskottua nopeammin

Sir Nick Carterin mukaan Venäjän armeija hyötyy Syyrian operaatiossa saadusta kokemuksesta.

Britannian armeijan komentaja Sir Nick Carter kehottaa maansa poliittista johtoa lisäämään pikaisesti asevoimien rahoitusta, kertoo Daily Mail. Hänen mukaansa Venäjä muodostaa länsimaille akuutin uhkan.

– He eivät ole tuhansien kilometrien päässä. He ovat Euroopan ovella, Royal United Services -instituutin tilaisuudessa puhunut Carter totesi.

Carterin mukaan sodankäynnin luonne on muuttunut viime vuosien aikana. Sodan ja rauhan ero on yhä häilyvämpi, minkä vuoksi potentiaalisten vihollisten todellisia aikeita on vaikea tulkita.

– Venäjä voisi aloittaa sotatoimet nopeammin kuin uskommekaan.

Kenraalin mukaan Britannialla ei ole varaa passiivisuuteen. Armeijan pelotevaikutus olisi turvattava riittävällä rahoituksella.

– Inhimilliset virhearviot muodostavat myös valtavan riskin. Aiheeton ohjushälytys Havaijilla osoittaa, kuinka helppoa virheen tekeminen on, Carter pohti.

Kenraalin mukaan Venäjä arvostaa raakaa voimaa sekä maita, jotka uskaltavat puolustaa itseään. Venäjä ei lähtisi yksittäiseen kofliktiin länsimaita vastaan, vaan aloittaisi Krimin valtauksen kaltaisen hybridioperaation.

Toiminta olisi rajattu tarkkaan, jottei puolustusliitto Naton yhteiseen puolustukseen velvoittavaa viidettä artiklaa aktivoitaisi.

– Venäjän sotilasjohto ajattelee joustavasti ja oppii kokemuksistaan. He ymmärtävät demografiset haasteet, eli suunnitelmissa ei luoteta enää lukumääräiseen ylivoimaan. Viholliset lyödään häikäilemättömällä päättäväisyydellä, Carter sanoi.

Kenraalin mukaan Venäjän asevoimat ovat saaneet runsaasti kokemusta Syyrian operaatiosta, mikä antaisi presidentti Vladimir Putinille etulyöntiaseman perinteisessä sodankäynnissä.