Birminghamissa puukotettu useita, motiivi ei selvillä

Birminghamissa useita ihmisiä on puukotettu sunnuntain vastaisena yönä pian keskiyön jälkeen, kertoo BBC. Asiasta kertoi ensimmäisenä West Midlandsin poliisilaitos Twitterissä.

– Voimme vahvistaa, että noin kello 00.30 sunnuntaina saimme tiedon puukotuksesta Birminghamin keskustassa. Muita puukotuksia raportoitiin pian tämän jälkeen samalla alueella, poliisi kertoi.

Alueen pormestari Andy Street on vahvistanut keskustassa Hurst Streetillä tapahtuneiden puukotuksien olleen yhteydessä toisiinsa. Teon motiivi ei kuitenkaan ole vielä selvillä.

– Tapahtumapaikan ympäristö on tällä hetkellä rauhallinen. Ihmisille on annettu kehotus välttää aluetta ja pysytellä valppaana, Street kommentoi.

Poliisin tietojen mukaan useampia ihmisiä on loukkaantunut, mutta heidän tilanteestaan tai tarkasta lukumäärästään ei ole tällä hetkellä varmaa tietoa.

Poliisi on eristänyt alueen lähellä Gay Villagea ja jatkaa tapauksen tutkintaa.

#UPDATE | We can confirm that at approximately 12:30am today we were called to reports of a stabbing in #Birmingham city centre.

We immediately attended, along with colleagues from the ambulance service. A number of other stabbings were reported in the area shortly after.

— West Midlands Police (@WMPolice) September 6, 2020