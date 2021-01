Bensiini ja diesel yhä suosituimpia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiakkaat etsivät autokauppiaan mukaan hyvää ja luotettavaa perusautoa.

Autoliikeketju Jarmo Rinta-Joupin toimitusjohtajan mukaan vuoden myydyimmät automallit eivät varsinaisia suuria yllätyksiä tarjoa.

– Mallit, joita myydään runsaasti uutena ovat kysyttäjä myös käytettyinä, kertoo tiedotteessa J. Rinta-Jouppi Oy:n toimitusjohtaja Juha Rinta-Jouppi.

Hänen mukaansa asiakkaat etsivät hyvää ja luotettavaa perusautoa, joka yleensä saisi olla vielä farmarimallinen.

– Sähköistettyjen ajoneuvojen kysyntä kasvaa koko ajan, mutta bensa ja diesel –voimalinjat ovat edelleen suosituimpia sekä uusien että käytettyjen myynnissä, Rinta-Jouppi kertoo.

Hän kuitenkin uskoo, että sähköistetyt tuitteet tulevat ne vähitellen varmasti valtaamaan lisää markkinaosuuksia, kun niitä saadaan enemmän tarjolle kysytyimpään hintaluokkaan ja ennen kaikkea vähän käytettyinä.

Rinta-Jouppi-ketju rikkoi 19000 myydyn ajoneuvon määrän vuonna 2020, mikä on yhtiön kaikkien aikojen paras tulos. Parannusta edelliseen vuoteen on runsaat 10 prosenttia, ja erityisen vahvaa kasvu on Rinta-Joupin mukaan kevään jälkeen ollut vaihtoautoissa.