Ay-johtaja HS:lle: Antti Rinne ei olisi talutusnuorassamme

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

AKT:n puheenjohtaja Marko Piiraisen mukaan ay-liikkeen tärkein tehtävä vaaleissa on muistuttaa ihmisiä äänestämisen tärkeydestä.

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n puheenjohtaja Marko Piiraisen mukaan kiista irtisanomissuojan heikentämisestä pitäisi ratkaista kolmikantantaneuvotteluilla, kertoo Helsingin Sanomat.

Hallitus on esittänyt irtisanomisten helpottamista alle 20 työntekijän yrityksissä. Tavoitteena on madaltaa työllistämisen kynnystä. AKT:n mukaan hallituksen on luovuttava esityksestä.

– Jos hallitus toimii viisaasti, se vetää eriarvoistavan lakihankkeensa pois ja kutsuu koolle kolmikantaneuvottelut. Neuvotteluissa etsitään ne keinot, joilla talouskasvu varmistuu seuraavalla ja sitäkin seuraavalla vaalikaudella, Piirainen sanoo.

Hänen mukaansa hallitus ei ole kuunnellut riitävästi kaikkia osapuolia.

– Ei voi olla niin, että kuunnellaan koko ajan vain yhtä osapuolta ja kurmuutetaan toista.

Piiraisen mielestä nykyinen hallitus on ”palkansaajavihamielisin”, jonka hän muistaa Suomessa olleen. Piiraisen mukana ay-liikkeen tärkein tehtävä vaaleissa on viestiä äänestämisen tärkeydestä.

– Ei Antti Rinne olisi ay-liikkeen talutusnuorassa, mutta totta kai hänellä on nykyhallitusta luonnollisemmat välit kuunnella meidän huoliamme.