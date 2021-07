Avaruusaseman kauhunhetket: Venäjän raketti laukesi, asema paikoiltaan

Venäläinen Nauka-moduuli töytäisi kansainvälisen avaruusasemaan tänään perjantaina hetkeksi pois paikoiltaan. Avaruusjärjestö Nasa kertoo asiasta viestintäpalvelu Twitterissä.

Onnettomuus tapahtui, kun avaruusasemaan telakoidun moduulin säätöraketit laukesivat yllättäen. Moduuli oli ehtinyt olla kiinnittyneenä avaruusasemaan muutaman tunnin ajan.

Asema kääntyi töytäisyn seurauksena hallitsemattomaan asentoon ja oli harhautumassa radaltaan noin 1,5 astetta minuutissa.

Avaruusaseman miehistön kerrotaan joutuneen käynnistämään aseman potkurit, jotta asema saatiin takaisin alkuperäiselle paikalleen. Miehistö ei kuitenkaan ollut vaarassa.

– Aseman lentojohtaja Greg Whitney ja minä olimme yhdessä työvuorossa tänään. En ole koskaan: 1) ollut niin ylpeä joukkueesta, joka asuu ja elää avaruusasemalla, 2) joiden piti julistaa alukselle hätätilanne, 3) ollut niin iloinen nähdessääni, että kaikki aurinkopaneelit + lämpöpatterit ovat edelleen kiinni aluksessa, lentojohtaja Zebulon Scoville sanoo Twitterissä.

Nauka-moduuli telakoitiin avaruusasemaan eilen torstaina. Moduulin kerrotaan kärsineen laukaisun jälkeen lukuisista ongelmista.

Moduulissa on muun muassa tutkimuslaboratorio ja varastoyksikkö. Se lähetettiin avaruuteen Venäjän avaruusjärjestön avaruusalusten laukaisukeskuksesta Kazakstanista viikko sitten.

Moduulin kehitystyö alkoi Venäjällä jo 1990-luvulla. Hanke on kuitenkin viivästynyt vuosia. Alun perin sen oli määrä telakoitua asemaan jo vuonna 2007.

Lead MLM Flight Director Greg Whitney and I split the shift today. Never have I ever: 1)been prouder of the team that sits in MCC and lives on @Space_Station, 2)had to declare a spacecraft emergency until now, 3)been so happy to see all solar arrays + radiators still attached. https://t.co/Bmox4WVZsn

— Zebulon Scoville (@Explorer_Flight) July 29, 2021