Australian maastopaloissa kuolonuhreja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uudessa Etelä-Walessa roihuavat palot ovat aiheuttaneet suurta tuhoa.

Vahvistettujen tietojen mukaan vähintään kaksi ihmistä on kuollut ja seitsemän on kateissa metsä- ja maastopalojen jäljiltä Australian kaakkoisosassa sijaitsevassa liittovaltion suurimmassa osavaltiossa Uudessa Etelä-Walesissa. Osavaltion pääministeri Gladys Berejiklian on varoittanut, että päivän aikana saattaa tulla vielä lisää kuolonuhreja.

BBC:n mukaan 550 kilometrin päässä Sydneystä sijaitsevalta alueelta on paennut ihmisiä on tuhansia ja vähintään 150 taloa on tuhoutunut kuten myös siltoja, kouluja ja sähkölinjoja. Myös satojen uhanalaiseksi laskettavien koalakarhujen pelätään kuolleen.

Paloalueet kattavat 1000 kilometrin laajuisen kaistan Australian rannikkoa. Paloja yritetään hillitä noin 1000 palomiehen ja vesipommitusten avulla. Lämpötilojen laskemisen ja kosteuden lisääntymisen toivotaan myös helpottavan tilannetta.

Uutta Etelä-Walesia on riivannut 35 celsiusasteen kuumuus ja siitä johtuva kuivuus. Lämpötilat ovat jo nyt normaalitasoa korkeammalla ja edessä ovat vielä varsinaiset kesäkuukaudet eli joulu-, tammi- ja helmikuu.