Atlantin yli purjehtineet kuulivat ensi kerran koronasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pariskunta oli viettänyt tietämättään lähes kuukauden karanteenissa.

Britannian Manchesterista kotoisin oleva pariskunta havahtui karulla tavalla eri puolille maailmaa levinneeseen koronaviruspandemiaan.

BBC:n mukaan Elena Manighetti ja Ryan Osborne olivat irtisanoutuneet töistään ja päättäneet purjehtia maailman ympäri. Helmikuussa pariskunta suuntasi Kanariansaarilta kohti Karibiaa ja piti yhteydenpidon ulkomaailmaan minimissä.

– Olimme kuulleet helmikuussa viruksesta Kiinassa. Mutta niillä vähillä tiedoilla oletimme, että kaikki olisi ohi saapuessamme Karibialle 25 päivän päästä. Kun saavuimme, ymmärsimme, ettei näin ollutkaan. Koko maailma oli saanut tartunnan, Ryan sanoo.

Tilanne kävi ilmi purjeveneen lähestyessä Ranskalle kuuluvaa pientä saarta Karibialla. Matkapuhelimeen tuli paikallisen operaattorin kautta viesti, että saaren rajat oli suljettu.

– Vielä tässä vaiheessa oletimme, että kyseessä on rajoitustoimenpide turistikauden aikana. Luulimme, etteivät paikalliset halua turistien tuomia tartuntoja, Ryan Osborne kertoo.

Elena ja Ryan käänsivät veneen kohti Grenadaa ja tarkastivat uutiset 4G-yhteyden ilmaantuessa jo merellä. Elena Manighetti kauhistui huomatessaan, että hänen perheensä oli koronavirusepidemian keskipisteessä Italian Lombardiassa.

Pariskunnan onneksi purjehdusreitti oli tallentunut tarkasti GPS-tietojen perusteella. He pääsivät maihin osoitettuaan, että olivat olleet matkan aikana 25 päivää karanteenissa.

– Tilanne oli äärimmäisen makaaberi kotona. Ruumisarkut olivat loppu eikä hautausmaalla tai krematoriossa ollut enää tilaa. Perheeni on onneksi turvassa kotona. He ovat olleet eristyksissä kuuden viikon ajan, mutta moni vanha tuttuni on kuollut, Elena sanoo.

Pariskunta on pysytellyt viime viikot Saint Vincentin saarella. Tavoitteena on jatkaa matkaa ennen kesäkuussa alkavia myrskyjä.

– Olemme jumissa hurrikaanikauden ja viruksen välissä, Elena pohtii.