Astronautti kauhun hetkistä raketissa: Sojuz pelasti henkemme

Venäläisen Sojuz-raketin laukaisussa viime viikolla tapahtunut onnettomuus on kuohuttanut maailmalla. Raketissa olleet venäläinen kosmonautti Aleksei Ovtshinin ja amerikkalainen astronautti Nick Hague pelastautuivat niin sanotun ballistisen laskeutumisen avulla.

Pelastautumiskapseli laskeutui lähelle Kazakstanin Baikonuria.

Nick Hague kertoi keskiviikkona ensimmäistä kertaa kokemastaan medialle. Asiasta kertoo tässä Space.com.

Hague ja Ovtshinin olivat matkalla kansainväliselle ISS-avaruusasemalle. Haguen mukaan heille selvisi jo pian raketin laukaisun jälkeen, että kaikki ei ole kunnossa.

− Se oli yksi pomppuinen vuoristoratakyyti, paljon sivulta sivulle -liikettä, lentelimme ympäriinsä. Mutta se oli ohi melkein ennen kuin se alkoi, Hague kertoo.

− 34 minuuttia voi tuntua pitkältä ajalta, mutta voin kertoa, että se tuntui hyvin lyhyeltä hetkeltä, hän lisää.

Pelastautumiskapseli erottui automaattisesti kantoraketista ja vei miehet turvaan. Sivulta sivulle -liike johtui kapselin irrottautumisesta. Irrottautumishetki näkyy jutun alla olevalla videolla.

− Tiesin heti kun näin sen valon, että kantoraketin kanssa on hätätilanne ja että emme pääse jatkamaan matkaa. Tehtävä muuttui sitten niin turvalliseksi paluuksi maahan kuin oli mahdollista.

Miehistön onneksi pelastautumistehtäviin oli valmistauduttu huolella astronauttikoulutuksessa. Kyse oli kuitenkin Haguen ensimmäisestä varsinaisesta avaruuslennosta, joten tilanteen aitous tuli hänelle uutena.

− Yllätyksenä minulle tuli fyysinen kokemus. Se on sellainen, jota ei voida simuloida.

Pelastautumisvaiheessa miehiin kohdistui 6 G:n kiihdytysvoima. Myös laskuvarjon avautuminen oli fyysinen shokki.

Kun miehet tiesivät olevansa turvassa, huojennus oli valtaisa.

− Katsoimme toisiamme – hymyilimme korvasta korvaan. Puristimme toistemme käsiä ja aloimme heittää vitsiä siitä, kuinka lyhyeksi matka jäi, Hague kertoo.

Hague osoittaa syvää kiitollisuuttaan Sojuzin turvallisuussysteemin suunnitelleille insinööreille.

− Se systeemi pelasti henkemme.

This is the shimmy that the crew experienced during booster separation – broadcast by NASA, and looped here. So happy they are safe!!

More about the launch failure: https://t.co/Ws3Qu97BWK pic.twitter.com/JH2N3ROMqA

— Steve Spaleta (@stevespaleta) October 11, 2018