AstraZeneca ja veritulpat: tämä tiedetään

Hyvin harvinaisissa tapauksissa AstraZeneca voi aiheuttaa veren hyytymishäiriöitä.

Oxfordin AstraZeneca-rokotteen on todettu aiheuttavan veren hyytymishäiriöitä hyvin pienellä osalla rokotteen saaneista, raportoi The New York Times. AstraZeneca-Oxford rokote on otettu käyttöön ainakin 115:ssa maassa, joista osassa sitä on käytetty jo useita kuukausia.

Huhtikuun alussa on raportoitu 222 koronarokotteeseen liittyvää verenhyytymistapausta EEA:n ja Britannian alueella, jossa 34 miljoonaa ihmistä ovat saaneet AstraZenecan rokotteen. Hyytymistapauksia on siten ollut noin 1/100 000 AstraZenecan rokotteen saaneista.

Britannian viranomaiset ovat raportoineet jonkin verran vähemmän hyytymisoireita rokotteen saaneiden keskuudessa, ehkäpä johtuen rokotteen kohdistamisesta laajemmin vanhemmille ihmisille, joille hyytymisoireet ovat vähemmän todennäköisiä.

Immuniteetin saavuttamiseksi AstraZenecalla tarvitaan kaksi rokotusannosta, mutta näiden sivuoireiden ilmettyä osalla väestöstä useat maat ovat alkaneet suosia muita rokotteita toista rokotuskierrosta ajatellen. Saksa, Alankomaat, Filippiinit, Portugali ja Espanja ovat suositelleet, että AstraZenecaa annetaan tästä lähin vain yli 60 vuotiaille.

Britannia puolestaan AstraZenecan kehittäjänä on ollut rokotteen uskollisin puolustaja, joskin myös Britannian viranomaiset ilmoittivat keskiviikkona, että maassa tullaan tarjoamaan vaihtoehtoista rokotetta alle 30-vuotiaille.

Asiantuntijat ovat imaisseet huolensa näiden sivuoireiden vaikutuksesta rokotushalukkuuteen. On painotettu, että AstraZeneca-Oxford-rokotteen hyödyt ovat edelleen huomattavasti suuremmat kuin sen riskit suurimmalle osalle väestöstä, ja monissa maissa AstraZeneca on edelleen ainoa tarjolla oleva rokote.

Kaikenikäisille ihmisille, erityisesti riskiryhmiin kuuluville, on paljon todennäköisempää saada terveyshaittoja koronavirustaudista kuin rokotteesta. Myös sivuoireita ajatellen on koronaviruksen vuoksi tehohoitoon joutuminen huomattavasti vaarallisempaa kuin veritulppa suurimmalle osalle väestöstä – poikkeuksena kuitenkin hyvällä koronatilanteen omaavalla alueella asuvat alle 30-vuotiaat.

On suositeltavaa, että AstraZeneca-rokotteen saaneet tarkkailevat mahdollisia oireita rokotuksen jälkeen. Tyypillisiä veritulpan oireita ovat jalkojen turpoaminen, jatkuva vatsakipu, kova päänsärky, sumentunut näköaisti sekä pienet veripilkut ihon alla rokotetulla alueella.