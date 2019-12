Asiantuntijan mukaan ISIS-palaajia olisi vaikea tuomita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomessa ei ole yhtään konfliktialueella tapahtuneista terroristisista rikoksista tuomittua.

Jihadismiasiantuntija Juha Saarinen muistuttaa, että Suomessa ei ole tuomittu toistaiseksi yhtään henkilöä konfliktialueella tapahtuneista terroristisista rikoksista.

Juha Saarinen vastaa Twitterissä esitettyyn kommenttiin, jonka mukaan ”sovitaanko, että #ulkoministeriö hoitaa suomalaiset kotiin #alhol-leiriltä. Lapset turvaan ja äidit turvaan ja tuomiolle, jos aihetta”.

– Muistutus: Syyriaan/Irakiin lähteneitä hlöitä on palannut Suomeen n. 20-30. Syytteen on saanut kolme, Juha Saarinen sanoo tviitissään.

– Konfliktialueella tapahtuneista terroristisista rikoksista tuomittuja ei ole ainuttakaan.

Suojelupoliisi on aiemmin arvioinut, että Suomesta on lähtenyt yli 80 vierastaistelijaa Irakin ja Syyrian konfliktialueelle. Matkustaminen konfliktialueelle tapahtui pääsääntöisesti vuosina 2012–2016, jonka jälkeen matkustaminen on hiipunut.

Juha Saarisen mukaan lukujen perusteella voidaan sanoa, että että Isisin toimintaan osallistuneiden ”saaminen tuomiolle” on kaukana itsestäänselvyydestä.

– Myös tämä pitää huomioida #alhol-päätöksiä pohdittaessa. Ja uskoisin, että huomioidaankin.

