Asiantuntija: Venäjän vaatimus etupiiristä pitäisi tulkita ultimaatumina

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkopoliittisen instituutin johtajan mukaan nykyinen eskalaatio on hyvin epätasapainoinen ja hallitsematon.

Venäjä esitti neuvotteluiden avaamista Euroopan turvallisuusjärjestelyistä ja vaatii kirjallisia sopimuksia, joissa Yhdysvallat takaa, ettei Nato laajene enää itään. BBC:n mukaan Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ilmoitti, ettei hän aio hyväksyä minkäänlaisia vaatimuksia Venäjän presidentti Vladimir Putinilta.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi Twitterissä, että Venäjän uhkavaatimus pitäisi tulkita ultimaatumina.

– Ehkä Venäjän vaatimus etupiiriä koskevista sopimusneuvotteluista, pitäisi tulkita ultimaattumina. Uhkavaatimus Yhdysvalloille, jota tehostetaan määrittelemällä selkeä tai pääteltävissä oleva aikaraja sekä uhkaus sotilaallisista seurauksista, jos se rikotaan, Aaltola kirjoittaa.

Aaltolan mukaan nykyisessä tilanteessa on kylmän sodan dynamiikkaan viittaavia piirteitä. Hänen mukaansa voi puhua eskalaatiopolusta, jossa seuraavana askeleena on Bidenin ja Putinin puhelinneuvottelu.

– Eskalaatiopolku: Puhutaan siis uhkavaatimuksen toteuttamisesta Ukrainassa, sen jälkeisistä helvetillisistä sanktioista ja Venäjä vastatoimista kyberiskuineen ja muista toimista, Aaltola kirjoittaa.

– Seuraava pysäkki kanapelissä Bidenin ja Putinin puhelu. Eskalaatio himmeni hetkeksi kesällä huipputapaamisessa. Mutta tilanne on nyt päällä. Kumpikaan ei halua hallitsematonta tilannetta, jonka rajaton eskalaatio voisi tuotaa. Sillä polulla on väärinlaskennan riskinsä kaikille, hän kirjoittaa.

Aaltolan mukaan nykyinen tilanne voi johtaa ratkaisuun, jossa määritellään sallitut keinot.

– Kontrolloimaton tilanne voisi parhaimmillaan johtaa sopimukseen puitteista. Näin eskalaatiolle ja uhkavaatimuksille kävi kylmänsodan aikana. Voitaisiin sopia rajoituksista keinoihin, mitä kummallakin on toisen haavoittuvuuksien hyväksikäytölle. Päästäänkö tähän? Ehkäpä. Ehkä se on jopa aiottu päämäärä. Nykyinen eskalaatio on kuitenkin hyvin epätasapainoinen ja hallitsematon. Eskalaatio Ukrainassa voisi hyvin levitä alueella, käytävällä Mustaltamereltä, Itämerelle ja Arktiselle, Aaltola kirjoittaa.

Venäjän ja Naton välinen jännite on kasvanut viime aikoina, kun huhut Venäjän asevoimien sijoittumisesta Ukrainan rajalle ovat kasvaneet. The Washington Post kertoo viitaten yhdysvaltalaisiin tiedustelutietoihin, että Venäjä on kokoamassa Ukrainan vastaiselle rajalleen 175 000 sotilaan vahvuista voimaa hyökkäystä varten. Tiedustelutietojen mukaan hyökkäystä suunnitellaan ensi kevääksi.

