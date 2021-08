Asemiehet kyttäävät juontajaa Afganistanin televisiossa

Asemiehet valvovat tiukasti television keskusteluohjelmaa Afganistanissa alla näkyvällä pysäyttävällä videolla.

– Tältä poliittinen keskustelu näyttää nykyisin Afganistanin tv:ssä. Talebanin sotilaat kyttäävät juontajaa, BBC:n kirjeenvaihtaja Yalda Hakim kuvailee Twitterissä.

Hakim kutsuu lähetystä surrealistiseksi.

Hänen mukaansa ohjelman juontaja puhuu videolla Afganistanin maasta paenneen presidentti Ashraf Ghanin hallinnon romahduksesta ja toteaa Talebanin ”islamilaisen emiraatin” viestittävän kansalaisille, ettei heidän tule pelätä.

Afghanistan TV – surreal

This is what a political debate now looks like on Afghan TV, Taliban foot soldiers watching over the host. The presenter talks about the collapse of the Ghani govt & says the Islamic Emirate says the Afghan people should not to be afraid #Afghanistan pic.twitter.com/oEverVgLOE

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 29, 2021