Arvio USA:sta: Moskovalla on kiire

Ukrainan kukistaminen olisi asiantuntijan mukaan vain osa laajempaa sotaretkeä länttä vastaan.

Venäjän ulkoministeriön joulukuussa julkistamat uhkavaatimukset osoittavat yhdysvaltalaisen turvallisuuspolitiikan asiantuntijan Daniel Gouren mukaan selvästi, että Vladimir keskeisenä päämääränä on Naton hajottaminen ja Euroopan alistaminen. Ukrainan valloittamisella on tässä asetelmassa vain toissijainen merkitys.

– Moskovalla on käytettävissään vain kapea aikaikkuna, jonka puitteissa se voi hyödyntää nykyistä sotilaallista voimaansa laajentumishaluisten geostrategisten tavoitteidensa toteuttamiseen. Siksi Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan todennäköisesti käynnistyy, elleivät osapuolet ole saavuttaneet yhteisymmärrystä lähiviikkojen kuluessa, Lexington Institute -ajatushautomossa työskentelevä tohtori Goure kirjoittaa 1945-verkkolehdessä.

Putin saattaa hänen mukaansa tähdätä ensi vaiheessa ”vain” entisen neuvostoimperiumin palauttamiseen. Hän muistuttaa venäläisiä joukkoja olleen jo pitkään Moldovassa, Georgiassa, Kirgisiassa, Tadžikistanissa ja Armeniassa. Viime vuonna Moskova siirsi sotilaitaan Valko-Venäjälle ja pari viikkoa sitten myös Kazakstaniin.

– Presidentti Putinin tavoitteena on kuitenkin laajempi, kenties suuruudenhullumpi strategia, jonka tavoitteena on tehdä Venäjästä hallitseva voimatekijä niin Itä-Euroopassa kuin Keski-Aasiassa, hän toteaa.

Venäjän viimeinen hetki

Putinilla on Gouren mukaan kiire, sillä Euroopan sotilaallinen voimatasapaino on kääntymässä Venäjän kannalta epäedulliseksi nopeassa tahdissa.

– Vuodesta 2014 lähtien Yhdysvallat on palauttanut joukkojaan Eurooppaan ja panostanut kehittyneimpiin sotilaallisiin suorituskykyihinsä, hän sanoo USA:n asevoimien lukuisiin kunnianhimoisiin modernisointihankkeisiin viitaten.

Myös Eurooppa on alkanut hänen mukaansa vihdoin panostaa vakavasti puolustukseensa, mistä edistyksellisten F-35-hävittäjien ja Patriot-ilma- ja ohjuspuolustusjärjestelmien hankinnat osaltaan viestivät.

– Putin yrittää käyttää tämänhetkistä vipuvoimaansa saadakseen Yhdysvallat ja Naton alistumaan. Hänen on pakko toimia nyt, koska hänellä on edessään Venäjän pitkällä aikavälillä heikkenevä voima, maan syvenevät demografiset ongelmat ja jatkuva taloudellinen alisuorittaminen. Ellei Putin toimi Ukrainaa vastaan lujittaakseen otettaan entisestä neuvostoimperiumista hetkellä, jona hänen voimansa on suurimmillaan, hän saattaa menettää tilaisuutensa pysyvästi, Goure toteaa.

– Monet länsimaiset tarkkailijat ovat luonnehtineet hyökkäystä Ukrainaan epätodennäköiseksi, mutta se lienee Moskovan ainoa mahdollisuus. Mikäli neuvottelut eivät johda kasvot säilyttävään kompromissiin, meidän on valmistauduttava sotaan, hän varoittaa.