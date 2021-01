Arnold Schwarzenegger: Tiedän, mihin Donald Trumpin valheet johtavat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

”Terminaattori” sanoo, että natsien teot näkyivät hänen lapsuudenperheessään.

Näyttelijä Arnold Schwarzenegger sanoo, että Donald Trumpin puheet muistuttavat 1930-luvun natsien valheita. Itävaltalaissyntyinen Schwarzenegger sanoo, että lapsuudessaan hän joutui kärsimään näiden valheiden seurauksista.

– Tiedän mihin valhe johtaa, hän sanoo Twitterissä julkaisemassaan videossa.

Schwarzenegger syntyi vuonna 1947, jolloin toisen maailmansodan päättymisestä oli kulunut kaksi vuotta.

– Olen hyvin tietoinen kristalliyöstä. Sinä yönä natsit, Proud Boysin vastineet, riehuivat juutalaisia vastaan.

Proud Boys on yhdysvaltalainen äärioikeistolainen järjestö.

Schwarzenegger muistelee, että alkoholismi vaivasi Itävallassa sodan käyneitä miehiä.

– Ympärillä oli särkyneitä miehiä, jotka joivat. Kaikki eivät olleet natseja, vaan he vain menivät mukana.

Schwarzeneggerin isä oli yksi näistä, ja hän tuli humalassa kotiin kerran tai kaksi viikossa pahoinpidelleen perheenjäseniään. Samaa tekivät naapurien isät.

– Se kaikki alkoi valheista ja taas uusista valheista sekä suvaitsemattomuudesta.

Schwarzenegger katsoo, että Trump on syyllistynyt samanlaisiin valheisiin. Trump yritti hänen mukaansa kääntää rehtien vaalien tuloksen itselleen edulliseksi epärehellisin keinoin.

– Hän yritti vallankaappausta ja johti ihmisiä valheilla. Minun isääni ja hänen naapureitaan johdettiin myös valheilla.

Schwarzeneggerin mielestä Trump on Yhdysvaltain historian huonoin presidentti. He molemmat kuuluvat republikaanipuolueeseen. Schwarzenegger on toiminut Kalifornian kuvernöörinä vuosina 2003–2011.