Antti Rinne: Suomesta hiilinegatiivinen 2035 jälkeen

SDP:n puheenjohtajan mukaan fossiilisten energialähteiden käytöstä luopuminen on keskeinen toimenpide.

Sosialidemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Rinteen mukaan Suomen pitää irtaantua fossiilisten energialähteiden käytöstä mahdollisimman nopeasti. Näiden tuista hän haluaa luopua vielä nopeammin.

– SDP on tulevaisuuspuolue, joka on sitoutunut ilmastonlämpenemisen rajoittamiseen 1,5 asteeseen. Suomi on oltava hiilineutraali maa vuoteen 2035 mennessä ja siitä eteenpäin muutumme hiilinegatiiviseksi maaksi, Rinne sanoi tiedotteen mukaan puheessaan Helsingin ilmastomarssilla.

Hänen mukaansa SDP valmistelee konkreettisia toimenpiteitä, joilla tarvittavat päästövähennykset voidaan toteuttaa hyvinvoinnin perusta säilyttäen.

– Kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi tarvitaan nopeasti ja laajasti vaikuttavia päätöksiä, jotka muuttavat sekä ihmisten, että yritysten toimintaa.

Rinteen mukaan metsä on ylivoimainen hiilinielu, joka luo jatkossakin suomalaisille työtä ja hyvinvointia.

– SDP:n näkemyksen mukaan metsien hakkuissa on ympäristön ja ilmastomuutoksen sekä työn ja hyvinvoinnin näkökulmasta löydettävissä kestävä tasapaino.