Antti Rinne MT:lle: Työllisyyttä ei ole ulkoistettu järjestöille

Pääministerin mukaan hallitus on valmis tekemään itse toimet työllisyyden nostamiseksi.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoo Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa, että Suomen työllisyysasteen pitäisi vuosikymmeniä eteenpäin olla yli 80 prosenttia.

Pääministerin mielestä työllisyysasteen nostaminen on ratkaisu suurimpaan osaan Suomen talouden ja yhteiskunnan haasteista. Hallitusohjelman menolisäyksistä suurin osa nojaa siihen, että työllisyysaste olisi vaalikauden lopussa 75 prosenttia.

Oppositio on kritisoinut hallitusta voimakkaasti siitä, että se ei ole esittänyt riittäviä toimia työllisyyden nostoon. Kokoomus muun muassa jätti syyskuun lopulla hallitukselle välikysymyksen työllisyyspolitiikasta. Hallitus sai lokakuun alussa käydyssä välikysymysäänestyksessä eduskunnan luottamuksen.

Osana työllisyyspolitiikkaansa hallitus on sanonut odottavansa työmarkkinaosapuolilta esityksiä työllisyyttä edistävistä toimista. Rinteen mukaan hallitus luo kuitenkin itse keinot työllisyyden nostamiseksi, jos työmarkkinaosapuolilta ei tule avauksia.

– Me ei olla ulkoistettu työmarkkinajärjestöille meidän työllisyyspolitiikkaa. Me ollaan pyydetty, että vastuulliset työmarkkinajärjestöt ja yrittäjäjärjestöt olisivat mukana ja valmiita tähän työhön. Jos ei sieltä tule yhtään ideaa, me teemme ne itse, Rinne sanoo.