Kokoomukselta välikysymys hallituksen työllisyyspolitiikasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ryhmäjohtaja Kai Mykkäsen mukaan työttömät ovat hallituksen linjan suurimpia häviäjiä.

Kokoomus on jättänyt välikysymyksen hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen mukaan Antti Rinteen (sd.) hallituksen linjassa häviäjiä ovat erityisesti ne kymmenet tuhannet työttömät, jotka eivät pääse työelämään.

– Samoin ne opettajat, poliisit, hoitajat ja muut työntekijät, joiden työpaikat ovat perumisuhan alla, kun hallitus ei uskaltanut päättää, miten se tienaa rahat, jotka budjettiriihessä jo päätettiin jakaa, Kai Mykkänen sanoo.

Kokoomuksen mukaan Suomea ei koskaan saa päästää ajautumaan hallitsemattoman velkaantumisen kierteeseen, jossa hyvinvointiyhteiskunnan selkäranka halvaantuu.

– Ei ole olemassa mitään valtion syvää kukkaroa, josta voi huoletta ammentaa. On vain suomalaisten kukkarot ja sieltä kerätty raha. Hallituksen vastuulla on esittää, miten yhteisiä varoja käytetään vastuullisesti. Eduskunnalla on velvollisuus puuttua, jos hallitus ei kanna vastuutaan moitteetta, välikysymyksessa todetaan.