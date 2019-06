Antti Lindtman: Puhemiesten paikat jaetaan vakiintuneen käytännön mukaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Kalle Jokisen mukaan demarit eivät halunneet neuvotella paikkajaosta.

Suurimman eduskuntaryhmän puheenjohtajan SDP:n Antti Lindtmanin mukaan eduskunnan puhemiehistön uudesta paikkajaosta on sovittu.

– Puhemiehistön paikkajako menee vuosikymmeniä voimassa olleen, vakiintuneen parlamentaarisen käytännön mukaisesti eli toiseksi suurin hallituspuolue tulee puhemiehen paikalle ja sen jälkeen paikat täytetään ihan normaalisti parlamentaarisessa järjestyksessä, Antti Lindtman kertoo Verkkouutisille.

Lindtman vahvistaa, että puhemiehen paikka menisi siis keskustalle, ensimmäisen varapuhemiehen paikka SDP:lle ja toisen varapuhemiehen paikka perussuomalaisille.

Tällä hetkellä puhemiehen paikka on SDP:llä, ensimmäisen varapuhemiehen paikka perussuomalaisilla ja toisen varapuhemiehen paikka kokoomuksella. Uudessa jaossa kokoomus jäisi siis ilman paikkaa puhemiehistössä ja puhemiehistöön nousisi neljänneksi suurimman ryhmän eli keskustan edustaja.

– Tästä ovat hallituspuolueet keskustelleet keskenään ja sen lisäksi olen keskustellut molempien ryhmänjohtajien kanssa, Lindtman sanoo tarkoittaen perussuomalaisten ja kokoomuksen eduskuntaryhmien puheenjohtajia.

Lindtman ei vastaa suoraan kysymykseen, käyvätkö muutokset perussuomalaisille ja kokoomukselle.

– Parempi, että kukin kommentoi osaltaan, mutta käsitykseni ryhmien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta on, että tätä vuosikymmenten vakiintunutta parlamentaarisesta käytäntöä ei muuteta, Lindtman sanoo.

Varapuhemiehet eivät ole jättäneet vapautuspyyntöjä

Vaihdokset puhemiehistöön on tarkoitus tehdä sen jälkeen, kun eduskunta on äänestänyt pääministeristä. Pääministerivaali käydään huomenna torstaina ja perjantaiksi eduskunnan päiväjärjestykseen on merkitty puhemiehen vaali.

Toistaiseksi listalla on vain puhemiehen vaali, sillä varapuhemiehet eivät ole jättäneet vapautuspyyntöjään.

– Odottelemme vapautuspyyntöjä, eduskunnan lainsäädäntöjohtaja Tuula Kulovesi kertoo.

Kulovesi sanoo, että varapuhemiesten vaalit voidaan järjestää vasta sitten, kun valtiopäivien ajaksi valitut varapuhemiehet jättävät vapautuspyyntönsä. Puhemiesneuvosto käsittelee ennakollisesti vapautuspyynnöt. Jos vaali järjestetään perjantaina, niin vapautuspyyntö pitäisi jättää perjantain puhemiesneuvostoon mennessä.

Demareilta ”ilmoitusluontoinen asia”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen kertoo, että kokoomus päättää huomenna, jättääkö valtiopäivien ajaksi toiseksi varapuhemieheksi valittu Paula Risikko (kok.) vapautuspyyntönsä.

Jokisen mukaan asian tiimoilta on järjestetty yksi tapaaminen, mutta SDP:llä ei ollut halukkuutta neuvotella puhemiesten paikoista.

– Kyllä se nyt oli demareilta vain ilmoitusluontoinen asia. Eivät he halunneet siitä neuvottelua käydä, Jokinen sanoo.

Jokisen mukaan puhemiehistöön on valittu neljänkymmenen vuoden ajan eduskunnan kolmen suurimman ryhmän edustajat.