Antti Kurvinen: Turkisten käyttö olisi ilmastotrendikästä

Kansanedustajan mukaan luonnonmateriaalit ovat keinokuituja vastuullisempi vaihtoehto.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kurvisen mukaan tekstiilijätteen määrä kasvaa jatkuvasti, vaikka niin sanotun halpamuodin kestämättömyydestä on puhuttu paljon. Hän kertoo itse puhuvansa vaatekeskustelussa mielellään laadukkaiden luonnonmateriaalien puolesta.

– Suomen ympäristökeskuksen mukaan suomalaisen vaatekaapista heitetään vuosittain pois keskimäärin noin 13 kiloa tekstiilijätettä, Kurvinen sanoo mielipidekirjoituksessaan sanomalehti Pohjalaisessa.

Suomalainen vaateteollisuus on Kurvisen mukaan jo pitkään voinut pahoin kerskakulutuksen vuoksi, samalla kun vaatevalmistus on siirtynyt halvempiin maihin ja laatu on kärsinyt. Kurvisen mukaan kertakäyttökuluttaminen on vahvasti ristiriidassa nykyisen huolestuneen ilmastokeskustelun kanssa.

– Trendikästä olisikin nyt luopua keinokuiduista ja panostaa laatuun, luonnonmateriaaleihin. Turkis on yksi luonnollisimmista.

Hänen mukaansa turkistuotanto on Suomessa hoidettu laadukkaasti ja asianmukaisesti, vaikka se jakaakin mielipiteitä voimakkaasti.

– Turkis on materiaali, joka kestää myös sukupolvelta toiselle. Isoäidiltä peritty minkkiturkki tai paapan karvalakki ei ole käytöstä kulunut. Päinvastoin turkis pysyy parempana, mitä useammin sen pukee ylleen.