Antti Kurvinen: ”Perussuomalaiset on Trumpin ja Le Penin sivukonttori”

Keskustajohtajan mukaan kyse on kansainvälisestä oikeistopopulismista.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kurvisen mukaan perussuomalaiset on puolueena Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hengenheimolainen. Hänen mukaansa puolueen nimeksi sopisi ”Trump-suomalaiset” tai ”Le Pen-suomalaiset”.

– On tosi hämmentävää, miten ”kaikista suomalaisimmaksi puolueeksi…” julistautunut porukka on kiinnostuneempi maailman oikeistopopulisteista enemmän kuin kotimaan asioista. PS on Trumpin ja (Ranskan Kansallisen liittouman puheenjohtaja Marine) Le Penin Suomen sivukonttori, Kurvinen sanoo yhteisöpalvelu Twitterissä.

Hänen mukaansa perussuomalaisten Trump-fanitus ja pahan olon purkaminen Yhdysvaltain vaalituloksesta on ”karmivan hupaisaa”. Esimerkiksi kansanedustaja, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikon (ps.) kommentointia asiasta hän pitää kuitenkin ongelmallisena.

– Niikon jutut ovat siinä mielessä hankalia, että UaV:n pj:nä vastaa eduskunnan osalta ulkopolitiikasta.

Kurvisen mukaan perussuomalaiset ovat muun muassa Donald Trumpin, Marine Le Penin ja italialaisen oikeistopoliitikko Matteo Salvinin jalanjäljissä kansainvälisen oikeistopopulismin asialla.

– Samoja salaliittoteorioita kierrätätte Steve Bannonin opein. Vielä 5v. sitten PS oli ”pientä ihmistä” puolustava (SMP:n perustaja Veikko) Vennamon jalanjälkiä hakeva. Ei enää, hän luonnehtii kansanedustaja Veikko Vallinille (ps.).

