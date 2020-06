Antti Kurvinen IL:lle: Buffetit pitäisi sallia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan ryhmäjohtajan mukaan olellista on, ettei buffetin ruokiin mene sylkeä eikä käsien kautta leviä pöpöjä.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mielestä hallituksen ja eduskunnan täytyy nyt miettiä uudelleen buffetruokailun kieltämistä, kertoo Iltalehti.

– Ajattelen, että hygienia on järjestettävissä niin, että voi buffetruokailujakin olla. Tämä on on vähän kohtuuton rajoitus ja toivon, että hallitus ottaisi siihen kantaa lähiviikkoina, vielä ennen juhannusta, että buffetit sallittaisiin, Antti Kurvinen sanoi IL:lle.

Kurvisen mukaan kyseessä on hänen henkilökohtainen kantansa, mutta asiasta on ollut puhetta myös eduskuntaryhmässä.

– Olennaista on, ettei buffetin ruokiin mene sylkeä, eikä käsien kautta leviä pöpöjä. Asiaa voi ratkoa maalais- ja kaupunkilaisjärjellä, Kurvinen näkee.

Hallitus tarkastelee rajoitustoimien välttämättömyyttä seuraavan kerran juhannusviikolla.