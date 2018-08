Antti Kaikkonen torjuu kaikille kohdistuvat tuloveronalennukset

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan mielestä pienituloisten on päästävä osallisiksi talouskasvusta.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen korottaisi kunnallisverotuksen perusvähennystä hallituksen budjettiriihessä.

– Perusvähennyksen korotus parantaisi ennen muuta työttömien, vanhempain- ja sairauspäivärahalla olevien, eläkeläisten sekä pienituloisimpien palkansaajien toimeentuloa ja ostovoimaa, Kaikkonen listaa tiedotteessaan.

Kaikkonen torjuu kautta linjan tehtävät tuloveronalennukset.

– Kyse on yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta. Tällä vaalikaudella on jo alennettu tuntuvasti työn verotusta. Nyt on huolehdittava, että myös pienituloiset suomalaiset pääsevät osallisiksi talouden kasvusta. Perusvähennyksen korotus on tähän yksi ratkaisu.

Kaikkonen tähdentää, että Suomen velaksi elämisen lopettamisesta on pidettävä budjettiriihessä kiinni.

– Tässä tilanteessa suuret veronalennukset eivät olisi viisasta eivätkä vastuullista taloudenpitoa, Kaikkonen katsoo.