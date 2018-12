Annegret Kramp-Karrenbauer on Angela Merkelin seuraaja CDU:ssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

CDU:n puoluesihteeri voitti Friedrich Merzin puoluekokouksen toisella äänestyskierroksella.

Kristillisdemokraattisen CDU-puolueen puheenjohtajuudesta käydyllä toisella äänestyskierroksella CDU:n puoluesihteeri Annegret Kramp-Karrenbauer voitti vastaehdokkaansa, politiikkaan palaavan talousjuristin ja yritysjohtajan Friedrich Merzin.

Kramp-Karrenbauer sai 517 ääntä ja Merz 482 ääntä.

Ensimmäisellä äänestyskierroksella Annegret Kramp-Karrenbauer oli saanut 450 ääntä ja Friedrich Merz 392 ääntä. Terveysministeri Jens Spahn sai 157 ääntä, jotka olivat siis jaossa toisella kierroksella.

Saksan kristillisdemokraatit (CDU) valitsi puheenjohtajansa puoluekokouksessa Hampurissa. Väistyvä puheenjohtaja Angela Merkel on johtanut puoluetta 18 vuotta. Hän on ilmoittanut haluavansa jatkaa liittokanslerina kautensa loppuun eli seuraavat kolme vuotta.

Saksan perinteisten kansanpuolueiden CDU:n ja SPD:n kannatus on heikentynyt todella paljon. CDU sai historiallisen huonon tuloksen syyskuun 2017 vaaleissa ja kannatus on laskenut edelleen. CDU on menettänyt äänestäjiä vihreisiin ja oikeistopopulistiseen Vaihtoehto Saksalle -puolueeseen (AfD).