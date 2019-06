Ammattikoulun johtaja AL:lle: Valtaosa opiskelee ilman pakkoakin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tredun johtajan mielestä pakko-oppivelvollisuuden sijaan rahaa pitäisi kohdentaa erityistä tukea tarvitseville.

Tampereen seudun ammattiopiston Tredun ammatillisen koulutuksen johtaja Outi Kallioinen pitää hyvänä hallituksen päämäärää saada kaikki suomalaiset suorittamaan toisen asteen tutkinto. Oppivelvollisuuden pidennyksen hän ei kuitenkaan usko olevan tähän paras keino. Hallitus aikoo venyttää oppivelvollisuusiän 18 ikävuoteen.

– Valtaosa nuorista etenee toisen asteen opinnoissaan muutenkin. Pakko-oppivelvollisuuden sijaan rahoitusta olisi voinut kohdentaa niille, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Sillä olisi saatu yhteiskunnalle enemmän vaikuttavuutta pitkällä tähtäimellä, Outi Kallioinen sanoo Aamulehdelle.

Esimerkiksi Tredussa on kaikkiaan 12 700 perustutkinto-opiskelijaa, joista läsnäolevia opiskelijoita on noin 9 000. Heistä noin joka kymmenennellä opiskelu takkuaa pahasti.

– Laskennallisesti noin tuhat opiskelijaa on haastavassa tilanteessa. He ovat valtaosan ajasta koulussa ja mukana opetuksessa, mutta opinnot eivät edisty kuten pitäisi. Taustalla on monenlaisia vaikeuksia. Kaikki eivät ole koulukuntoisia, Kallioinen kertoo.

Tredun keskeyttämisprosentit ovat alhaiset. Vuonna 2018 keskeyttäneitä oli kaikista opiskelijoista 5,60 prosenttia ja alle 20-vuotiaista 3,80 prosenttia.

Luvuissa on kyse negatiivisesta keskeyttämisestä eli opiskelija ei jatka opintojaan muualla, jää työttömäksi tai hänen jatkosuunnitelmistaan ei ole tietoa.