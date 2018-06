Amerikkalaissotilas kaatunut Somaliassa

Somalian armeijan ja heitä tukeneiden amerikkalaisjoukkojen etuvartio joutui käsiase- ja kranaatinheitintulituksen kohteeksi Jamaamen kaupungin lähistöllä 320 kilometriä pääkaupunki Mogadishusta etelään, ilmoitti Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon New York Timesin mukaan.

Hyökkäyksen aikaan amerikkalaiset toimivat osana 800 somali- ja kenialaissotilaan vahvuista monipäiväistä yhteisoperaatiota, jonka tarkoituksena on ollut puhdistaa Somalian ja Kenian välinen raja-alue islamistijärjestö al-Shabaabin joukoista.

Kyseessä on ensi kerta sitten viime lokakuun, kun Pentagon on tiedottanut amerikkalaistappioista Afrikassa. Tuolloin Yhdysvallat menetti neljä miestä väijytyksessä Nigerissä. Viimeksi Yhdysvallat kärsi tappioita Somaliassa reilu vuosi sitten toukokuussa, kun yksi Navy SEAL-sotilas kaatui ja kaksi haavoittui.

Al-Shabaab lamaantui hetkellisesti, kun Yhdysvallat onnistui lennokki-iskulla surmaamaan islamistijärjestön johtajat Ahmed Abdi Godanen ja Adan Gararin vuosina 2014 ja 2015. Järjestö näyttää kuitenkin nyt toipuneen iskuista ja aktivoituneen sotilaallisesti viime kuukausina. Järjestö on tehnyt useita hyökkäyksiä Somalian ja Kenian joukkoja vastaan. Al-Shabaab on kytköksissä terroristiverkosto al-Qaidaan.

Yhdysvalloilla on Somaliassa maan hallituksen tukena noin 500 sotilasan amerikkalaisjoukko, joka koostuu erikoisoperaatioiden yksiköiden sekä Yhdysvaltain maavoimien, laivaston ja merijalkaväen erikoisjoukkojen sotilaista. Pentagon kuitenkin suunnittelee vähentävänsä seuraavan kolmen vuoden aikana Afrikan erikoisoperaatioiden operaatioita ehkä jopa puolella nykyisestä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmaisi Twitterissä osanottonsa kaatuneen sotilaan omaisille.

My thoughts and prayers are with the families of our serviceman who was killed and his fellow servicemen who were wounded in Somalia. They are truly all HEROES.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018