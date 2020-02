Amerikkalaismedia: Miksi Suomessa on halvempaa tehdä lapsi?

CNBC:n mukaan Suomen malli on USA:ssa pelkkä toiveuni.

Amerikkalainen uutiskanava CNBC uutisoi suomalaisen synnytysjärjestelmän ihmeestä.

CNBC:n uutisointi on otsikoitu Why it’s cheaper to have a baby in Finland than in the US. Suomea kehutaan alhaisista imeväisten ja äitien kuolleisuudesta, maksetuista äitiyslomista sekä terveydenhuolto- ja päivähoitojärjestelmistä.

Videolla kerrotaan, että suomalaisäidit maksavat synnytyksestä tavallisesti vain sairaalan vuorokausimaksut, jotka ovat perhehuoneissakin vain noin 100 euroa yöltä. Yhdysvalloissa hinta voi olla sadoista dollareista useisiin tuhansiin dollareihin, riippuen vakuutuksista.

Suomen kerrotaan tukevan vanhempainlomalle jääviä varsin avokätisesti. Yhdysvalloissa palkallisia äitiyslomia ei käytännössä ole. Yli 50 hengen yrityksissä nainen saa 12 viikon palkattoman äitiysloman, jos on työskennellyt yrityksessä vähintään vuoden.

– Suomessa vanhempi voi pysyä kotona jopa siihen asti, että lapsi on kolme vuotta vanha ja pitää silti työnsä, uutisessa todetaan.

Myös Suomen äitiyspakkausta ihastellaan.

– Mitä vanhemmat Yhdysvalloissa saavat? Hatun ja pyyhkeen, siinä kaikki, CNBC:n haastattelema amerikkalaisisä kertoo.

Videon mukaan Yhdysvalloilla voisi olla paljon opittavaa Suomesta.

– Muut maat ottavat mallia Suomen menestyksestä. Skotlanti aikoi jakaa omaa äitiyspakkaustaan vuonna 2017, ja Japani tarjoaa lastenhoitoon tukea vähävaraisille perheille ja ilmaisen esikoulun kaikille nostaakseen maan syntyvyyttä. Mitä amerikkalaisvanhemmat voivat tällä välin tehdä? Videolla kysytään ja luetellaan tärkeimpiä vakuutuksen hankkimiseen liittyviä vinkkejä.

– Juuri nyt Suomen malli vaikuttaa toiveunelta Yhdysvalloille, mutta vuoden 2019 onnellisimpana maana Suomessa on ehkä tajuttu jotain tärkeää.