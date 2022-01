Aluevaaleissa ennakkoäänestäneitä yli 25 prosenttia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kello 18 tiedoilla äänestämässä oli käynyt lähes miljoona suomalaista.

Suomen ensimmäisten aluevaalien viimeinen ennakkoäänestyspäivä oli tiistaina. Kello 18 aikaan äänestysprosentti oli 25,5.

Äänestämässä oli käynyt 999 743 äänioikeutettua.

Aluevaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina.

Vilkkaimmin on äänestetty Etelä-Savon hyvinvointialueella, jonka prosentti on 30,6. Heikoin äänestämään on ollut Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 18,4 prosentilla.

Suurimpien kaupunkien äänestysprosentit olivat tiistaina kello 18 (muutos maanantai-illasta):

Espoo 20,4 (+4,7)

Vantaa 17,4 (+4,0)

Tampere 29,5 (+6,4)

Oulu 23,4 (+5,6)

Turku 28,8 (+6,2)

Jyväskylä 26,0 (+6,6)

Kuopio 24,4 (+5,4)

Lahti 24,2 (+5,7)

Pori 27,9 (+6,6)