Alberto Claramunt: Alexander Stubbin kahden rintaman taistelu

Suomen kansainvälisin poliitikko merkkauttaa itselleen paikan tulevissa EU:n henkilövalinnoissa.

Messukeskuksen jättisali, tuhatkunta Euroopan keskustaoikeistoalaista katsoo, miten piskuisen Suomen kansainvälisin poliitikko Alexander Stubb keskustelee saksalaisen Manfred Weberin kanssa Euroopan tulevaisuudesta.

Euroopan keskustaoikeiston kerma Helsingissä, sitä ei tapahdu joka vuosikymmen. Weberin ja Stubbin kolmevarttinen on politiikan ammattilaisten näytös.

– Liian moni poliittinen johtaja johtaa vihalla ja pelolla, Stubb murehtii ja viittaa suoraan myös Donald Trumpiin.

Stubb on tehnyt, kuten aina, tyylikkään ja modernin kampanjan. Se on helppoa, kun ykkösviulun soittaja on sekä tyylikäs että moderni.

Stubbin kampanjateema, Euroopan perusarvojen puolustaminen tarvittaessa jopa näyttämällä ns. orbanisteille ovea on sekin tietoinen valinta. Stubb lähti EU:n mahtivaltion Saksan ehdokasta vastaan pitkältä takamatkalta. Kisassa on siksi vain voitettavaa. Selvä positiointi EPP:n liberaalisiipeen antaa näkyvyyttä. Riski on tietenkin siinä, että EPP:n äänivaltaiset edustajat suosivat rivien koossa pitäjää eikä erottelevaa johtajaa. Mutta sellainen on jo tarjolla, Manfred Weber.

EPP-puolueen pitkäaikainen puheenjohtaja Joseph Daul kertoo EPP:n kongressisivuilla, että molemmat EU:n komission puheenjohtajakandidaatit ovat uuden sukupolven eurooppalaisia. Verrattuna Jean-Claude Junckeriin näin toki on, mutta juuri Alexander Stubbin kampanjan pääviesti on ollut korostaa seuraavaa sukupolvea. Daul siis haluaa muistuttaa, että kyllä se Weberkin on moderni.

Tämä symbolisoi sitä, että EPP-koneisto jauhaa työtä Weberin puolesta. Muita vastaavia esimerkkejä löytyy, kuten se, että kampanjan aikana saatiin ehdokkaiden kesken aikaiseksi vain yksi debatti – keskiviikkona illalla juuri ennen kokousedustajien illallista pidetty kolmen vartin keskustelu.

Kotikenttäetu on siis Stubbille vain nimellinen, vastassa on hyvin verkottunut Weber ja osin EPP:n organisaatio.

Edellä kuvattu ei poista sitä, että Manfred Weber on osaava ja määrätietoinen poliitikko, joka kommunikoi sujuvasti myös englanniksi. Hänen nostamisensa tuo tasapainoa Saksan sisäpoliittiseen tilanteeseen ja valtapuolue CDU-CSU:n vaikeuksiin. Angela Merkeliin tyytymättömät Etelä-Saksan konservatiivit saavat hyvitystä oman miehen Weberin mahdollisesta kärkiehdokkuudesta.

Joseph Daul sanoi keskiviikkona, että kokouksessa valitaan komission puheenjohtajakandidaatti EPP:lle, mutta henkilö voi olla joku muukin. Saman ovat todenneet EU-maiden johtajista koostuva Europpa-neuvosto: he haluavat pitää lopullisen päätöksen itsellään. Tilanne, jossa kärkiehdokasvalinnan yli voi kävellä etu- ja takeperin, on tietenkin turhauttava. On hyvin mahdollista, että toista kertaa käytössä oleva kärkiehdokasprosessi jää viimeiseksi.

Joka tapauksessa Alexander Stubb mitä todennäköisimmin merkkauttaa itselleen torstaina paikan EU:n tulevien henkilövalintojen palapelissä.

