AL: Tällaiset kesämökit menevät kaupaksi

Parhaiten myyvät yli 300 000 euron loma-asunnot.

Suomalaiset vaativat kesämökeiltään aiempaa enemmän mukavuuksia, uutisoi Aamulehti.

Kiinteistömaailma Tampere Klingendahlin toimitusjohtaja Juhani Sillanaukeen mukaan loma-asuntojen kiinteistökauppa on muuttunut 10 vuodessa lähes täysin. Parhaiten kaupaksi menevät kohteet ovat tasokkaita ja suhteellisen arvokkaita sekä niissä on kaikki samat mukavuudet kuin omakotitalossa. Tavallisten kesämökkien vetovoima on samaan aikaan romahtanut.

Etuovi.com-palvelussa on pääsiäisenä myynnissä 3 659 loma-asuntoa. Hintahaitari vaihtelee 7 500 eurosta 6 500 000 euroon. Suurin osa myytävistä loma-asunnoista, 2 767 kappaletta, asettuu hinnaltaan 200 000 euron alapuolelle.

Tällaisten mökkien määrä on Sillanaukeen mukaan muodostunut jopa ongelmaksi, sillä niitä on vaikea saada kaupaksi suuren tarjonnan vuoksi.

Parhaiten myyvät loma-asunnot, jotka sijaitsevat 40 kilometrin säteellä kaupungista ja ison järven rannalla. Sillanaukeen mukaan tällaisten mökkien kauppahinta on yleensä yli 300 000 euroa.