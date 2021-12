Aki Lindén: Eduskunnassa on nyt ihan julmetusti koronaa

Kansanedustaja pohtii, pitäisikö eduskunnan siirtyä etätöihin.

– Eduskunnassa on nyt ”ihan julmetusti” #koronaa liikkeellä. Olisi parasta testata koko eduskunta tai siirtyä kokonaan etätyöhön. Ensi viikon tunteja kestävistä sadoista budjettiäänestyksistä kylki kyljessä ei tule mitään, SDP:n kansanedustaja Aki Lindén tviittaa.

Hän on saanut useita vastauksia tviittiinsä, joissa viitataan koulujen tilanteeseen. Yksi heistä on VTM, tietokirjailija ja toimittaja Reeta Paakkinen vertaamalla tilannetta kouluihin.

– Ei missään nimessä, jatkatte samaan malliin. Sehän on se malli jota THL lapsillekin suosittelee ja olette hyväksyneet. Practise what you preach. Vain vieruskaveri on virallisesti altistunut, eikä muita edes testata. Teillä sentään on rokotteet & maskit, koululaisilla ei niitäkään.

Toisessa vastaustviitissään Paakkinen toteaa, että kaupoistahan saa pikatestejä.

– Lapsiperheilläkin pakko olla niihin varaa kun lapsia ei haluta testata. Voitte myös alkaa suojautua asianmukaisesti FFP2-maskein kirurginmaskien sijaan. Jos eduskunta menee etään, menevät koulutkin. Muuten tekopyhyyden huippu.

