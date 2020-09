Aino-Kaisa Pekonen: Tämä oli vasemmistoliitolle kipeä kompromissi

Työtön velvoitetaan hakemaan enintään neljää työpaikkaa kuukaudessa.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) mukaan vasemmistoliitto joutui taipumaan kompromissiin, kun hallitus sopi niin sanotusta yksilöllisen työnhaun mallista. Jatkossa työttömän on haettava 0-4 työpaikkaa kuukaudessa asuinpaikasta ja työtilanteesta riippuen.

– Vaikka hakemusvelvoitteessa on kyse vasemmistoliitolle kipeästä kompromissista, on nyt rakennettava malli kokonaisuudessaan parannus työttömien oikeusturvaan ja asemaan. Aktiivimalli, joka rankaisi ihmisiä siitä, että he eivät hakemisesta huolimatta päässeet työhön tai koulutukseen, on kuollut ja kuopattu, Pekonen kirjoittaa Hämeen Sanomissa.

Hallituksen uudistusta on tituleerattu julkisuudessa ”aktiivimalli kakkoseksi”, jota erityisesti vasemmistoliitto vastusti oppositiossa ollessaan. Ministeri kutsuu Sanna Marinin (sd.) hallituksen esittelemää uudistusta ”pohjoismaiseksi malliksi”, joka ei tuo mukanaan uusia sanktioita. Karensseja hänen mukaansa sen sijaan lievennetään.

– Pohjoismainen malli pitää sisällään huomautusmenettelyn käyttöönoton ja karenssien lieventämisen 5–45 päivään nykyisestä 15–90 päivästä. Kun nykyään yksittäisen velvoittavan työtarjouksen unohtaminen johtaa heti etuuden menettämiseen 60 päiväksi, on jatkossa laiminlyönneistä seurauksena huomautus, sen jälkeen 5 päivän karenssi ja sitten 10 päivän karenssi, hän kirjoittaa.

– Työllisyydenkin kannalta on järkevää, ettei yksittäisen tapaamisen tai hakemuksen unohtamisen takia sysätä ihmisiä pitkäksi aikaa kokonaan järjestelmän ulkopuolelle ja toimeentulotuen varaan. Irtisanoutumisesta seuraava 90 päivän karenssi puolitetaan 45 päivään, mikä vahvistaa työmarkkinoiden dynamiikka ja työntekijöiden turvaa.