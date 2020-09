Afrikka ihmetyttää – koronatartuntoja yhä vähän, miksi?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ennusteista huolimatta taudin osuus on häviävän pieni muuhun maailmaan verrattuna.

Afrikan suhteellisen hyvää koronavirustilannetta on hämmästelty jo keväästä lähtien.

Epidemiatilannetta on selitetty muun muassa ilmasto-olosuhteilla, nuorella väestörakenteella ja vähäisillä testimäärillä.

Euroopan tautikeskuksen mukaan Covid-19-tartuntoja on vahvistettu Etelä-Afrikassa 638 500, Egyptissä 99 850, Marokossa 72 000, Etiopiassa 58 650 ja Nigeriassa 55 000 kappaletta. Maanosassa tartuntoja on yhteensä 1,3 miljoonaa, kun vastaava luku on Aasiassa 7,7 miljoonaa, Euroopassa 3,9 miljoonaa sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikassa 14,2 miljoonaa.

Afrikassa on vahvistettu tähän mennessä 31 300 koronakuolemaa eli huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Amerikassa, jossa tautiin on menehtynyt lähes 500 000 henkilöä.

Helsingin yliopiston tutkijatohtori Mikko Lehtovirta pitää tilannetta erikoisena.

– Aina vain jaksaa ihmetyttää Afrikan Covid-19. Kaikista ennustuksista huolimatta taudin osuus on häviävän pieni muuhun maailmaan verrattuna. Vaikka testauksella ja diagnoosimäärillä on osuutensa, on ero silti huomattava, Lehtovirta kirjoittaa Twitterissä.

