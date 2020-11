Äänet lasketaan uudestaan Georgiassa

Yhdysvaltain presidentinvaalien kaikki äänestyslipukkeet lasketaan käsin uudelleen Georgian osavaltiossa.

Vaalijärjestelyistä vastaava Brad Raffensperger vahvisti demokraattien Joe Bidenin johtavan ensimmäisen laskennan perusteella presidentti Donald Trumpia 14 111 äänellä.

Hänen mukaansa Georgia on laskennassa samassa vaiheessa kuin esimerkiksi Pohjois-Carolina ja Texas, mutta osavaltion vaalitulos oli poikkeuksellisen tasainen.

– Ymmärrämme asian merkityksen koko maan kannalta. Teemme uudelleenlaskennan, koska se on tässä tilanteessa järkevintä. Tulokset tarkastetaan koko osavaltiossa, Brad Raffensperger sanoi tiedotustilaisuudessa.

Raffenspergerin mukaan kaikki väitteet väärinkäytöksistä tutkitaan.

– Tuplaäänestäminen, vankien äänestäminen, osavaltion ulkopuolelta äänestäminen. Jos tällaisesta on ilmoitettu, tulemme selvittämään asian, Brad Raffensperger sanoi.

