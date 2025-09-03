Yritystukiin 140 miljoonan euron leikkaukset, näistä kohteista säästetään

Hallitus leikkaa yritystukia noin 141 miljoonaa euroa vuoden 2027 tasolla, päätettiin tiistaina päättyneessä budjettiriihessä.

Hallituksen investointiohjelman elinkeinopoliittista varausta leikataan 10 prosentilla vuonna 2027. Euromääräisesti tämä tarkoittaa 40 miljoonaa euroa.

Business Finlandin innovaatiotukea, eli muita kuin T&K-tukia, leikataan 15 miljoonaa euroa ensi vuodesta alkaen.

Hallituksen investointiohjelmaan kuuluvan Puhtaan energian Suomi -kärkihankkeen kokonaisvaltuutta vähennetään 50 miljoonalla eurolla vuodelta 2025 ja tämän seurauksena vastaava määräraha vuodelle 2027 budjetoidusta maksatusmäärärahasta.

Myös useisiin muihin yritystukiin tehdään yhteensä noin 16 miljoonan euron tasoleikkaus vuodesta 2026 alkaen.

Näistä leikkauksista 7,8 miljoonaa euroa kohdistuu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan yritystukiin, pääosin elokuvatuotannon tukiin. Hallitus valmistelee ja ottaa käyttöön EU-lainsäädännön mahdollistaman tilausohjelmapalveluille kohdistuvan maksuvelvoitteen. Maksu kerätään Suomessa suoratoistopalveluita tarjoavilta toimijoilta. Maksutuotot ohjataan kotimaisen elokuva- ja tv-tuotannon tukemiseen.

Loput 16 miljoonan euron leikkauksista kohdistuvat Saimaan luotsauksen hintatukeen (0,3 miljoonaa euroa), energiatukeen (4,2 miljoonaa euroa), alueelliseen kuljetustukeen (1,6 miljoonaa euroa) sekä valtion myöntämiin aravalainoihin liittyviin avustuksiin (2,3 miljoonaa euroa).

Lisäksi yritysten verotukia karsitaan yhteensä 20 miljoonalla eurolla vuoden 2027 tasolla. Verotukien vähentämisen tarkemmasta kohdentumisesta päätetään kevään 2026 kehysriihessä, mutta tukileikkauksia ei kohdisteta maatalouden energiaverotukiin.

Viime kevään puoliväliriihessä päätettiin, että suurten puhtaan siirtymän investointien tukemista jatketaan verohyvityksellä, jonka vaikutus on 60 miljoonaa euroa vuodesta 2029 alkaen.

Huomionarvoista on, että paljon julkisessa keskustelussa olleeseen varustamotukeen eli kauppa-alusten työvoimakustannustukeen ei tehty leikkauksia.