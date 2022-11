Yritysten luottamus talouteen luisuu edelleen

– Teollisuudessa tilauskannat putosivat jo nyt alle normaalina pidetyn tason ja rakentamisessa taiteillaan korkojen noustessa nopeasti. Palveluissa aktiviteettia on vielä riittänyt, vaikka luottamus tulikin alaspäin. Palveluilla on iso merkitys työllisyyden kannalta, mikä taas heijastuu vastaavasti suoraan vähittäiskauppaan, jossa luottamus nousi marraskuussa ainoana päätoimialoista, sanoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja Sami Pakarinen.

Teollisuusyritysten luottamuksen saldolukema oli marraskuussa -7, kun edelliskuun lukema oli -5. Luottamusindikaattori on nyt alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +1.

Rakennusyritysten luottamus luottamusindikaattorin saldoluku oli marraskuussa -12 pistettä, mikä on kolme pistettä vähemmän kuin lokakuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -6.

Myös palveluyritysten luottamusindikaattori laski marraskuussa. Saldolukema oli +1 pistettä, joka on neljä pistettä vähemmän kuin lokakuussa. Luottamus on yhä alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +12.

Vähittäiskaupan luottamus sen sijaan nousi marraskuussa, mutta on edelleen miinuksella. Luottamusindikaattorin uusin pisteluku oli -12, kun saldoluku oli lokakuussa -16. Luottamusindikaattori on selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on -1.